Kreis baut vier neue Blitzer auf Entlang der B 169 in Richtung Hainichen gibt es bald zwei Blitzanlagen. Aber noch sind Details für die Anlage in Greifendorf zu klären.

Der Blitzer in Leisnig ist bisher der einzige des Kreises. © Archiv/Dietmar Thomas

Am Donnerstag ist mit den Vorbereitungen für den Aufbau von insgesamt vier neuen stationären Blitzanlagen im Landkreis begonnen worden. Das teilte Kreissprecher André Kaiser mit. Bis Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Geplant ist unter anderem ein Blitzer in Greifendorf an der B 169, der den Verkehr in Richtung Döbeln überwacht. Das wäre dann die zweite Anlage entlang der Bundesstraße zwischen der A4-Anschlussstelle Hainichen und Döbeln. In Neudorf bei Döbeln stehen bereits Blitzer in beide Richtungen in einer 70er-Zone. Verantwortlich dafür ist allerdings die Stadt Döbeln.

Bei dem für Greifendorf geplanten Blitzer sowie den beiden Anlagen in Burgstädt gebe es laut Kreissprecher André Kaiser noch Details zu klären. Für den Blitzer an der Mittweidaer Straße in Höhe der Schule am Taurastein in Burgstädt sowie die Anlage an der Augustusburger Straße in Flöha entstehen in den kommenden Tagen die Fundamente.

Fast 1,2 Millionen Euro für den Kreis

Bisher betreibt der Kreis eine stationäre Blitzanlage an der Colditzer Straße in Leisnig. Für Geschwindigkeitsmessungen stehen den zuständigen Mitarbeitern des Landratsamtes zudem drei Messfahrzeuge mit sechs mobilen Messgeräten zur Verfügung. An etwa 600 Messstellen kommen diese im gesamten Kreis zum Einsatz, erklärte Kaiser. Im vergangenen Jahr wurden mit der vorhandenen Technik rund 12 100 Verstöße gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen festgestellt, fast 5 000 weniger als 2015. Grund dafür war eine technische Umstellung der mobilen Blitzer sowie eine Instandsetzung der Leisniger Anlage. Insgesamt hat der Landkreis im Vorjahr rund 1,2 Millionen Euro an Verwarngeldern eingenommen. (DA/mf)

