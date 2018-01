Kreis baut 1600 Plätze für Asylbewerber ab Auch 2018 sind weitere Reduzierungen geplant. Die Wohnsitzauflage wird für die Verwaltung eine Herausforderung.

Für 300 Personen war im Erstverteilzentrum des Landkreises in Rossau Platz. Ende September schloss die Einrichtung. © André Braun

Döbeln. Der Landkreis soll zukünftig selbst darüber entscheiden, wo Asylbewerber ihren Wohnsitz haben beziehungsweise wo nicht. Das zumindest sieht die Wohnsitzauflage vor, auf die sich die Regierung des Freistaates im vergangenen Jahr geeinigt hat. Damit soll die Konzentration der Flüchtlinge auf die Städte verhindert werden. Eine solche lasse sich auch in Mittelsachsen beobachten, wie Dieter Steinert, Leiter der Stabsstelle Asyl, in der Vergangenheit deutlich machte. Etwa 40 Prozent der Flüchtlinge leben in Freiberg.

Viel Ungewissheit herrscht noch bei der Wohnsitzauflage

Nur wenig steht bisher in Bezug auf die Wohnsitzauflage fest. Geplant sei, dass die Verwaltung eine Anordnung erlässt, nach welcher der anerkannte Flüchtling sich nur noch in Mittelsachsen einen Wohnsitz aussuchen darf. Als Option sei auch festgelegt, dass der Kreis den genauen Ort bestimmt oder festhält, wohin der Flüchtling nicht ziehen darf. Für höchstens drei Jahre ist der Asylbewerber an diese Anordnung gebunden. Doch bei der Umsetzung der Wohnsitzauflage sind noch viele Fragen offen. „Unsicher ist, ob wir gegenüber Kommunen Bescheide erlassen müssen, die anerkannten Asylsuchenden aufzunehmen, und ob diese dann anfechtbar sind“, so Steinert. Darüber hinaus komme mit der Auflage ein erheblicher Verwaltungsaufwand auf das Landratsamt zu. Vor der Entscheidung über den Wohnsitz des Betreffenden sind Gespräche mit diesem zu führen, seine Meinung dazu abzuwägen sowie Widersprüche zu bearbeiten.

2017 wurden dem Kreis mehr als 430 Asylbewerber zugewiesen

Bis Ende November 2017 sind in Mittelsachsen rund 1 650 Asylbewerber durch den Landkreis untergebracht worden. Über 435 sind dem Kreis im vergangenen Jahr zugewiesen worden. Pro Monat kamen im Schnitt 36 Flüchtlinge. Besonders wenige Zuweisungen gab es im September und Oktober (11), besonders viele im August (84). Anfang Dezember lebten im Kreis zudem 165 unbegleitete, ausländische Minderjährige. Die Mehrheit davon kommt aus Afghanistan und Syrien und ist 17 Jahre alt. Bis Ende September kamen zudem 65 Personen als Nachzügler zu ihren bereits geflüchteten Familienmitgliedern nach Mittelsachsen.

Rund 2 100 Plätze für Asylbewerber stehen in Mittelsachsen zur Verfügung

Prognosen darüber, wie viele Zuweisungen es in diesem Jahr geben wird, sind schwierig. Verlässliche Angaben dazu vonseiten des Bundes sowie des Freistaats gebe es nicht, sagte Kreissprecher André Kaiser. Daher muss der Landkreis weiterhin Unterkünfte vorhalten. Rund 2 115 Plätze stehen zurzeit in Mittelsachsen zur Verfügung, sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnprojekten sowie Wohnungen der Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung (GSQ). Rund 1 600 Plätze wurden in den vergangenen anderthalb Jahren abgebaut, zuletzt im September das ehemalige Erstverteilzentrum in Rossau mit Platz für 300 Personen. „Die Stabsstelle ist bemüht, durch Vertragsanpassungen die Kapazitäten der Unterkünfte für Asylbewerber dem jeweiligen Bedarf anzupassen“, teilte Kreissprecher Kaiser mit. Aktuell liegt die Auslastung der vorhandenen Einrichtungen bei 80 Prozent. Diese Situation sei wirtschaftlich, ermögliche es der Verwaltung aber auch, auf erhöhte Zuweisungen zu reagieren, so Kaiser weiter. Wie hoch die Kosten sind, die leerstehende Unterkünfte 2017 verursacht haben, lasse sich Kaiser zufolge nicht sagen. „Da die vertraglichen Regelungen sehr verschieden sind, kann hier keine Angabe zu den Kosten gemacht werden.“ In diesem Jahr seien, in Abhängigkeit von den Zuweisungen durch den Freistaat, weitere Reduzierungen geplant.

Noch keine neue Lösung für den Umgang mit auffälligen Flüchtlingen

Andauernd sind die Probleme mit auffälligen Asylbewerbern, auf die Dieter Steinert zum Kreistag im Oktober aufmerksam machte. „Hier wird es auch weiterhin nur den Weg einer guten Zusammenarbeit zwischen der Stabsstelle, den Betreibern von Gemeinschaftsunterkünften und der Polizei geben“, sagte Kaiser. Ist der Aufenthalt in einer Einrichtung durch wiederholte Zwischenfälle nicht mehr zumutbar sowie einhergehend mit besonderen Gefährdungen, dann gebe es nach wie vor Umverteilungen. „Auch der Kontakt und die Einflussnahme durch die Sozialbetreuer sind ein wichtiges Bindeglied“, meinte Kaiser. Straftaten würden generell zur Anzeige gebracht. Zerstören Asylbewerber Einrichtungsgegenstände, so würden Schadensersatzforderungen geltend gemacht.

Im Januar beginnen die Vorbereitungen für eine Integrationsmesse

Rund 500 000 Euro hat der Kreis 2017 für die Integration der Flüchtlinge ausgegeben. Das Geld dafür stammt aus Förderprogrammen. Finanziert worden sind damit unter anderem acht Integrationskoordinatoren, die als Mittler zwischen den Helfern und den Flüchtlingen dienen, zwei Bildungskoordinatoren sowie zwei Arbeitsmarktmentoren, die sich um die schulische und berufliche Integration kümmern. Aufgebaut worden ist zudem eine Servicestelle für Sprach- und Integrationsmittler sowie Gemeindedolmetscherdienste, die vom Verein Be-Greifen in Klosterbuch betreut wird. Speziell für junge Geflüchtete wurde das Projekt „Willkommen bei Freunden“ ins Leben gerufen. In diesem Jahr soll es eine Integrationsmesse in Mittelsachsen geben, organisiert von den Integrations- sowie Bildungskoordinatoren. Zudem startet das Modellprojekt „Integration vom ersten Tag“. Bei diesem erhalten die Ausländer bereits am Tag der Ankunft gezielt Informationen zu Sprachkursen und Beschäftigung, zugeschnitten auf ihre Sprachkenntnisse, Ausbildung sowie Berufserfahrung.

