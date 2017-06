Kreinitzer Trainer-Duo kehrt zu Stahl Riesa zurück Thomas Juretzko und Toni Anders werden Nachwuchstrainer. Das weckt Erinnerungen.

Rückkehrer an die alte Wirkungsstätte: Thomas Juretzko (links) und Toni Anders wollen in der neuen Saison die U17 von Stahl Riesa in der Landesliga festigen. © privat

Es ist das übliche Sommerpausen-Szenario: Nach dem Ende der Saison wird kräftig gewechselt. Spieler gehen, Spieler kommen. Auch das Trainerkarussell dreht sich kräftig.

Die BSG Stahl Riesa hat dabei jetzt mit einem außergewöhnlichen Coup überrascht. Thomas Juretzko, bislang Trainer der SG Kreinitz, wechselt in die Stahlstadt. Mit ihm kommt auch Co-Trainer Toni Anders. Beide sind in Riesa eigentlich alte Bekannte. Juretzko war bis 2012 Trainer der damaligen 2. Mannschaft des TSV Stahl Riesa. Und Toni Anders schnürte in der Vergangenheit ebenfalls die Töppen bei Stahl. Beide werden in der neuen Spielserie die U17 der BSG betreuen, die gerade den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft hat.

Das war dem Duo Juretzko/Anders mit den Männern der SG Kreinitz nicht vergönnt. Das „Abenteuer Landesklasse“ endete für die Mannschaft letztlich mit dem Abstieg und wohl der Erkenntnis, dass man den Ansprüchen zumindest in dieser Saison nicht gewachsen war. Dennoch fällt ihr Fazit durchaus positiv aus. „In der Kreinitzer Zeit haben wir viele Spielertypen kennengelernt und wie man mit allen umgeht. Man kann mit einer gut organisierten Gemeinschaft viel erreichen. Im gesamten haben wir viele Erfahrungen im Männerbereich gesammelt“, sagten sie jetzt in einem auf der Homepage der BSG Stahl Riesa veröffentlichten Interview.

Insbesondere die Personalie von Thomas Juretzko weckt bei den Fußballfans in Riesa und Umgebung Erinnerungen. Der ehemalige Stahl-Fußballer betreute bis 2012 die damalige 2. Mannschaft des TSV Stahl. Im Zuge der Vereinigung von TSV und SC zur BSG Stahl Riesa sah er trotz des damals errungenen Kreismeistertitels keine Zukunft im neuen Verein für sich. Aus seiner seinerzeitigen Enttäuschung machte der heute 33-Jährige kein Geheimnis. Und zog ziemlich drastische Konsequenzen: Juretzko wechselte nach Kreinitz – und nahm sein bisheriges Team fast komplett mit auf die andere Elbseite. Der Erfolg spricht für sich: Die SG Kreinitz wurde 2014 Kreispokalsieger, ein Jahr später stieg die Mannschaft als Kreismeister in die Landesklasse auf.

Jetzt also die Rückkehr zur BSG Stahl. „Wir suchten eine neue und reizvolle Aufgabe. Bei Stahl Riesa haben wir diese gefunden. Wenn man mit Stahl Riesa aufgewachsen ist und für die Stahlelf spielte, hat man natürlich eine Verbundenheit zu Stahl Riesa“, so Juretzko und Anders im Gleichklang.

Auf ihre neue Mannschaft, die U17 der BSG Stahl, freuen sich die beiden Rückkehrer. Und haben klare Ziele. „An oberster Stelle steht der Klassenerhalt, und anschließend muss die Mannschaft in der Landesliga etabliert werden. Die sportliche Entwicklung der Jungs und die Vorbereitung auf den Männerbereich sind wichtig. Auch persönliche und menschliche Werte werden wir den Jugendlichen vermitteln“, so das Trainer-Gespann. Und Juretzko und Anders verhehlen nicht, dass sie „über die Jahre hinweg immer ein Auge auf Stahl Riesa“ hatten. „Nun schlägt unser Riesaer Fußballherz wieder.“

