Fußball-Landesklasse Kreinitz zahlt noch Lehrgeld Der Neuling gerät in Mittweida schon in der ersten Minute in Rückstand und verliert mit 1:4.

Auch im fünften Auswärtsspiel musste die SG Kreinitz über eine Niederlage quittieren. Beim SV Germania Mittweida, in den letzten beiden Jahren jeweils Vizemeister, unterlag der Neuling im Stadion am Schwanenteich mit 1:4 (0:1).

Schon nach wenigen Sekunden lagen die Kreinitzer im Rückstand. Luis Wiltzsch überwand SG-Schlussmann Peter Silberbauer. Geschockt wirkten die Gäste aber nicht. In der 8. Minute war Torjäger Rene Kögler zur Stelle und erzielte sein neuntes Saisontor. Doch wie schon beim 0:1 kassierte der Aufsteiger auch das zweite Gegentor zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Patrick Richter verwandelte in der 45. Minute einen Strafstoß zum 2:1.

In den zweiten 45 Minuten hielten die Kreinitzer weiterhin ordentlich mit, aber ein Eigentor von Mike Wachsmann in der 61. Minute ließ endgültig den Traum vom ersten Auswärtszähler in der 7. Liga platzen. Die Mittweidaer kontrollierten nun die Begegnung und kam in der 81. Minute durch Patrick Richter auch noch zum vierten Treffer.

In der Tabelle steht die Sportgemeinschaft mit neun Zählern weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz (11.). Allerdings rückten Coswig und Meißen mit ihren Siegen an den Neuling heran. Am kommenden Sonntag gastiert der amtierende Meister BSV 68 Sebnitz. (js)

