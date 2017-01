Fußball-Testspiele Kreinitz verliert deutlich Auf dem Kunstrasenplatz in Elsterwerda zeigte sich der mit zahlreichen Spielern aus der Verbandsliga gespickte VfB klar überlegen, zumal Kreinitz ohne etatmäßigen Torwart antreten musste.

Die SG Kreinitz unterlag in einem Testspiel dem brandenburgischen Landesklasse-Team des VfB Hohenleipisch II mit 3:7. Auf dem Kunstrasenplatz in Elsterwerda zeigte sich der mit zahlreichen Spielern aus der Verbandsliga gespickte VfB klar überlegen, zumal Kreinitz ohne etatmäßigen Torwart antreten musste. Rene Kögler mit zwei Toren und Alexander Schamber waren für die Gäste erfolgreich.

Kreisoberligist FV Zabeltitz besiegte die A-Jugend des Großenhainer FV mit 5:2. Marcus Altmann in der sechsten Minute sowie der Ex-Großenhainer Tom Kschiwan per Doppelpack (10., 13.) sorgten für eine frühe Vorentscheidung. In der 27. Minute verkürzte Mohamad Ali Omar, doch Harlamp Halkidi traf in der 43. Minute zum 4:1-Halbzeitstand. Altmann erhöhte in der 58. Minute, auf der Gegenseite erzielte Dennis Scholtissek den zweiten Treffer für die Jugend-Elf (71.). Die „Zweite“ aus Großenhain kassierte zwei Testspiel-Niederlagen. Nach einem 2:7 gegen den Roßweiner SV am Freitag gab es auch am Sonntag gegen den SV Koselitz ein 2:4. Steven Menzel (49., 86.) und Martin Kleinert (56., 65.) trafen für die Gäste. Mario Markwardt (26.) sowie Sebastian Wiesner (53.) hatten GFV II zweimal in Führung geschossen.

Der TSV Radeburg und der LSV Tauscha landeten beim Hallenturnier des SV Königsbrück/Laußnitz auf den Plätzen fünf und sechs. Und für den Weistropper SV Klipphausen reichte es beim Turnier der zweiten Mannschaften in Radeberg nur zum achten Rang. (jj)

