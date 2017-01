Kreinitz und Canitz wollen ins Landesfinale In Wilsdruff treffen die Teams auf starke Konkurrenz und ein ungewohntes Regelwerk.

© Symbolfoto: André Braun

. Die Vorrunde zur Sächsischen Futsal-Landesmeisterschaft der Herren macht am Sonntag Station in Wilsdruff. In der Saubachtalhalle streiten ab 13 Uhr sechs Mannschaften um den Einzug in das Finalturnier am 29. Januar in Chemnitz. Mit im Starterfeld befinden sich der Landesklasse-Aufsteiger SG Kreinitz sowie der amtierende Hallen-Kreismeister SG Canitz. Kreinitz trifft in der Gruppe eins auf die SG Striesen sowie den Oberlausitzer Hallenmeister SV Neueibau.

In Gruppe zwei muss sich Canitz mit dem TSV Rotation Dresden und dem Hallenmeister Mittelsachsens, dem SV Mulda, auseinandersetzen. Die jeweiligen Gruppensieger bestreiten das Halbfinale gegen die Gruppen-Zweiten, das Finale entscheidet dann über die Teilnahme an der Endrunde. Titelverteidiger Gelb-Weiß Görlitz sowie Gastgeber Post Chemnitz sind dafür gesetzt, bereits qualifiziert haben sich Handwerk Rabenstein und der FSV Neusalza-Spremberg. In Wilsdruff und bei einem weiteren Vorrundenturnier in Regis-Breitingen werden nun die restlichen Finalisten gesucht.

Gespielt werden diese Turniere nach den offiziellen Futsalregeln der FIFA. Das erfordert sowohl vom Schiedsrichterteam als auch von den Spielern eine gehörige Portion Aufmerksamkeit. So gibt es nach fünf freistoßwürdigen Fouls einer Mannschaft eine besondere Regel. Ab dem sechsten Foul wird jedes Vergehen mit einem Zehnmeter-Strafstoß für den Gegner geahndet. Auch die Länge einer Partie weicht vom herkömmlichen Hallenfußball ab. Ein Spiel geht über 20 Minuten, jeder Trainer darf eine Auszeit von einer Minute beantragen. Die sechs Teilnehmer werden in zwei Gruppen eingeteilt. Es spielt zunächst Jeder gegen Jeden. Die beiden jeweiligen Gruppenersten treffen dann im Halbfinale auf die Zweiten der Gruppen. Die Sieger ermitteln den Gewinner, die Verlieren duellieren sich um Platz 3. Steht es in diesen entscheidenden Begegnungen nach 20 Minuten Unentschieden wird ein Sechsmeterschießen zur Siegerermittlung ausgetragen. Nur im Finale gibt es eine fünfminütige Verlängerung bei Einstand.

Am Sonntag richtet Kreisoberliga-Spitzenreiter TuS Weinböhla in der Nassauhalle den 2. FirstGo-Hallencup aus. Ab 14 Uhr treffen die Gastgeber auf die beiden Landesklasse-Teams von Grün-Weiß Coswig sowie der SG Weixdorf, auf die Kreisoberligisten FV Dresden Süd-West und VfL Pirna-Copitz II sowie den TSV Reichenberg-Boxdorf. Titelverteidiger ist der FV Süd-West, Tabellen-13. der Stadtoberliga. (jj)

