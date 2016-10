Fußball-Landesklasse Kreinitz gastiert in Großenhain Neuling konnte auswärts bisher nicht punkten, Spitzenreiter ist ungeschlagen. Gröditz reist zum Verfolgerduell nach Hainsberg.

Neun Zähler hat die SG Kreinitz bisher in der Fußball-Landesklasse Mitte gebucht. Nach drei Heimsiegen steht der Neuling auf einem Nichtabstiegsplatz (11.). Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel der Kreinitzer, aber dazu wird die SG auch den einen oder anderen Auswärtspunkt mitnehmen müssen. In der Großenhainer Jahnkampfbahn wird das am Sonnabend ab 15 Uhr sicher ein schwieriges Unterfangen, schließlich blieb der Tabellenführer bisher als einzige Mannschaft des 15er Feldes ungeschlagen – sechs Siege, zwei Unentschieden.

Zur gleichen Zeit erwartet der Meißner SV (12.) den amtierenden Meister BSV 58 Sebnitz (5.). Auch die Domstädter holten ihre Punkte bisher ausschließlich zu Hause. Die Sebnitzer beendeten zuletzt mit dem 2:1-Heimsieg gegen Hartmannsdorf eine kleine Negativserie von fünf Partien in Folge ohne einen Dreier.

Am Sonntag treffen im Kellerduell der SV 05 Hartmannsdorf (13.) und Schlusslicht Grün-Weiß Coswig aufeinander. Der Anpfiff ertönt bereits um 14 Uhr. Zeitgleich geht das Verfolgerduell zwischen dem Tabellenzweiten Hainsberger SV und dem FV Gröditz 1911 (4.) über die Bühne. Für die Gastgeber ist es das dritte Heimspiel in Folge. Sebnitz und Coswig waren zuletzt chancenlos und verloren 1:4 bzw. 1:3.

In der Landesklasse Ost hat der Radebeuler BC wieder die Spitzenposition übernommen und will diese auch im Heimspiel gegen Fortuna Trebendorf (12.) verteidigen. Der RBC holte bisher 18 von 21 möglichen Zählern. Die Partie wird am Sonnabend um 15 Uhr im Weinbergstadion angepfiffen. Die Liga-Torschützenliste führen vier Spieler mit jeweils sieben Treffern an, darunter der Radebeuler Neuzugang Will Richter.

zur Startseite