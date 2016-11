Fußball Kreinitz erwartet den Meister Sebnitz erzielte in den letzten beiden Spielen zwölf Tore. Der Großenhainer FV empfängt den SV Wesenitztal, Coswig hat frei.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Die Nachholepartie am Mittwoch zwischen den bis dato punktgleichen Mannschaften des FV Gröditz 1911 und des SV Germania Mittweida weckte das Interesse der Titelanwärter in der Fußball-Landesklasse Mitte. Am Ende triumphierten die Gäste unerwartet deutlich mit 5:0 (2:0) und schoben sich bis auf vier Zähler an den noch ungeschlagenen Spitzenreiter Großenhainer FV heran.

Am Sonnabend empfängt der Tabellenführer ab 14 Uhr den SV Wesenitztal (7.). Noch drei Partien müssen die Großenhainer überstehen, dann wäre das erste Etappenziel, das Kapitän Sylvio Schwitzky ausgegeben hat, erreicht: ohne Niederlage in die Winterpause zu gehen. „Ich habe mir die Großenhainer am vergangenen Sonnabend beim 5:0 in Freital angeschaut. Sie waren dort sehr dominant und haben wirklich tolle Einzelspieler in ihren Reihen“, meint SVW-Trainer Thomas Lauke. „Es wird für uns ein ganz hartes Stück Arbeit, um beim Tabellenführer etwas zu holen. Wir bräuchten dazu einen Sahnetag“, weiß der Übungsleiter der Wesenitztaler. „Wir werden uns ganz sicher nicht kampflos ergeben, sondern alles raus hauen, was wir zu bieten haben.“

Gröditzer Trainer warnt

Der SV Bannewitz (8.) will in Gröditz seine sportliche Talfahrt beenden und nach vier Niederlagen infolge (6:20 Tore) wieder punkten. In einer Pressemitteilung erklärte der SVB: „Es geht darum, dass die Mannschaft gemeinsam eine ansprechende Leistung zeigt und so das derzeitige Tief überwinden kann. Im letzten Spiel gegen Coswig gab es weitere Verletzungen bei drei unserer Spieler, und noch weiß niemand, ob sie am Sonnabend zur Verfügung stehen.“ Der Gröditzer Coach Michael Schuster hatte schon vor dem Nachholspiel gegen Mittweida gesagt: „Beim 3:4 in Meißen hat man eindeutig gesehen, dass wir keine Spitzenmannschaft sind, auch wenn wir vor dem Spiel auf dem dritten Platz standen.“ Die Partie am Mittwoch gab ihm Recht. „Jetzt müssen wird alle Kräfte bündeln, um am Ende nicht mit völlig leeren Händen dazustehen.“

Ebenfalls am Sonnabend ist die SG Motor Wilsdruff (10.) der Gastgeber für den Meißner SV (12.). Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel, denn die Domstädter, die alle ihre Zähler bisher zu Hause buchten, rangieren nur drei Zähler hinter Motor. Grün-Weiß Coswig (13.) ist nach den ersten Saisonsiegen gegen Meißen (3:0) und in Bannewitz (4:1) diesmal spielfrei.

Der amtierende Meister und aktuelle Tabellendritte BSV 68 Sebnitz gastiert am Sonntag ab 14 Uhr bei der SG Kreinitz. In den letzten beiden Partien bestätigten die Kunstblumenstädter ihren Leistungsaufschwung mit Kantersiegen in Meißen (5:0) und zu Hause gegen Bannewitz (7:0). Aber: die Kreinitzer holten ihre neun Punkte allesamt auf dem heimischen Sportplatz!

RBC will Dreier vorm Gipfeltreffen

In der Landesklasse Ost reist der Spitzenreiter Radebeuler BC am Sonntag zum Schlusslicht nach Bischofswerda. Vor einer Woche ging die Schiebocker Oberliga-Reserve in Bad Muskau unter (1:8), bezwang aber im letzten Heimspiel den Tabellenzweiten FC Oberlausitz Neugersdorf II mit 1:0.

Der RBC gewann bisher neun seiner zehn Saisonpartien, ging nur am 3. Spieltag in Bad Muskau leer aus (0:2). „Wir wollen in Bischofswerda unbedingt gewinnen und dann in einer Woche im Spitzenspiel zu Hause gegen Laubegast noch einen drauf setzen, um einen erfolgreichen Hinrundenabschluss zu feiern“, gibt sich Cheftrainer Matthias („Lotte“) Müller sehr kämpferisch.

zur Startseite