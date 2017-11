Krebaer trumpfen nicht nur beim Sport auf 2018 geht es beim Dorfwettbewerb in die zweite Runde. Vorher ist noch einiges zu tun.

Ein Markenzeichen von Kreba-Neudorf ist das jährliche Sportfest. Die Macher lassen sich dabei immer wieder Neues einfallen und überraschen Einwohner und Gäste gleichermaßen. © André Schulze

Kreba. Öfter mal was Neues: Der traditionelle Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz hat in diesem Jahr einem Adventskranz Platz gemacht. Der ist wohlgemerkt selbst gemacht, „von unseren Mitgliedern“, sagt Ramona Ladusch vom Heimatverein. Am Sonntag wird das erste Licht angezündet. Wenn die Kreba-Neudorfer dann zu Glühwein und Bratwurst zusammenkommen, haben sie zum Anstoßen allen Grund. Sie sind in diesem Jahr nicht nur als Kreissieger aus dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hervorgegangen, sondern sammeln mit Veranstaltungen wie dieser Jurypunkte für die nächste Runde des insgesamt vierstufigen Wettbewerbs.

Dann kämpft die Gemeinde um den Landessieg. Bisher gibt es noch kein Konzept, wie man am besten zum Ziel kommt. Denn eins ist klar: Mit dem Sieg im Kreiswettbewerb soll für Kreba-Neudorf noch nicht Schluss sein. Zumindest Sachsensieger will man werden. Deshalb wird sich Bürgermeister Dirk Naumburger noch vor Weihnachten mit den Vereinen zusammensetzen und Manöverkritik üben. Was lief gut und was müssen wir besser machen, werden dann die Fragen sein, auf die es möglichst schlüssige Antworten zu finden gilt. „Ich habe schon ein paar Ideen“, sagt Naumburger. Verraten will er sie nicht. Schließlich sollen sie aus den Vereinen kommen. Sollten sie nur spärlich tröpfeln, statt zu sprudeln, ist immer noch Zeit für die große Glocke.

Der Bürgermeister hat den Titelgewinn Anfang Oktober im Sorbischen Kulturzentrum in Schleife selbst gar nicht live miterlebt. Eine Dienstreise zwang Naumburger, hauptberuflich Polizist, ausgerechnet an diesem Tag nach Delitzsch. Per WhatsApp war die lokale Distanz jedoch einigermaßen erträglich zu überbrücken. „Die Spannung war sehr hoch, nachdem Gablenz und Rohne auf dem zweiten und dritten Platz gelandet waren.“ Daubitz oder wir?, war die Frage, die Naumburger im Kopf herumspukte, kurz bevor der 1. Preis verkündet wurde. Alle Felle bereits davonschwimmen sahen Peter Spinde, Antje Wierick und Ulla Hoffmann. Sie vertaten Kreba-Neudorf bei der Auszeichnungsveranstaltung. Bei den Diaschauen, mit denen die Bewerber vorgestellt wurden, sahen sie nur die Pluspunkte der Konkurrenz und verloren die eigenen Trümpfe ganz aus den Augen. Anders die Jury. Für sie erfüllten das intakte Schloss, die bei Dorffesten engagierten Jungen, die gute Arbeitsplatzsituation und die ausgewogene Mischung aus Gewerbe und Tourismus die Kriterien: Ideen zur Gestaltung eines attraktiven Dorflebens, strukturelle Entwicklungen und der Zusammenhalt innerhalb der Dorfgemeinschaft.

Beachtlich, wenn auch nicht üppig, ist das Preisgeld von 1 000 Euro. Was damit geschieht, ist noch offen. „Es sollte was Symbolisches sein. Etwas, an dem man im Vorbeigehen an den Dorfwettbewerb erinnert wird“, meint Naumburger und ist für Vorschläge offen.

Ob Kreba-Neudorf noch einen drauflegen kann? Ohne den einen oder anderen Subbotnik wird es nicht klappen. Schon in der ersten Runde hatte der Bürgermeister, der das Vorbereitungskomitee leitete, „zum Kehren vor der eigenen Tür“ aufgerufen. Daraufhin hatte es mehrere Einsätze bei Vereinen gegeben, der Tschernske e. V. etwa beräumte einen Graben, der Anglerverein säuberte den Hammerteich und der Sportverein kümmerte sich um den Park. Und natürlich waren auch eine ganze Reihe von Bürgern dem Aufruf gefolgt. Abgesehen von Aufräumaktionen „haben wir im Grunde nur vorgestellt, was das ganze Jahr über passiert“, so Naumburger.

Das soll auch in der zweiten Runde des Wettbewerbs so bleiben. Anstrengen wird sich Kreba-Neudorf dennoch. Wie bestellt, wird das Dorf 2018 einige seit Längerem geplante Projekte angehen. Im Frühjahr startet die Verjüngungskur für den Naturlehrpfad, und damit noch vor dem Besuch der Wettbewerbsjury, die sich im Mai, spätestens im Juni, ein Bild vom Leben im Dorf machen wird. Parallel soll es mit dem Neubau der Turnhalle losgehen. Das Gebäude wird auch Platz für Vereine bieten, wie den in die Jahre gekommenen Jugendclub. „Außerdem wollen wir die Schule aufhübschen“, sagt Naumburger.

Aber mal Hand aufs Herz, Herr Naumburger: Hat das Dorf wirklich eine Chance? „Ich bin ein grundsätzlich positiv denkender Mensch. Wir sind mit rund 900 Einwohnern immer noch eine selbstständige Gemeinde, wir haben eine Grundschule, unser Dorfleben ist intakt. Warum also sollten wir nicht reelle Chancen haben?“

