Kreba-Neudorf macht sich schick Die Gemeinde beteiligt sich am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Am Montag wird die Jury erwartet.

Dirk Naumburger steht mit der Broschüre „Unser Dorf hat Zukunft“ im Park von Kreba. Die Vorbereitungen für die Dorfvorstellungen sind unter Dach und Fach. © Jens Trenkler

Entspannt und voller Vorfreude steht Kreba-Neudorfs Bürgermeister Dirk Naumburger am Mittwochabend in dem idyllischen Park vor dem Schloss. In wenigen Minuten wird er die Türen des Gemeindeamtes zur Bürgersprechstunde öffnen. Ob einer der Einwohner diesen Service heute nutzen wird, ist zu dieser Stunde noch offen. „Die Bürger kennen meine Mobilfunknummer und haben meine E-Mailadresse. Wir klären so die meisten Fragen auf dem kurzen Dienstweg“, berichtet der Bürgermeister. Bereits seit März, als sich der Gemeinderat zur Bewerbung des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ bekannt hatte, führt er alle Fäden für den Ausscheid zusammen.

Im Rahmen einer Dorfbegehung wird sich die einberufene Jury am kommenden Montag ein objektives Bild von Kreba-Neudorf machen. Daubitz, Gablenz und Rohne haben diese Präsentation dann bereits hinter sich und können gespannt einen Blick auf Kreba-Neudorf richten, die vorletzte Station dieser Begehungen. Wie das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft mitteilt, ist dieser Wettbewerb in drei Stufen eingeteilt. So starten auch die Kreba-Neudorfer wie alle anderen Bewerber in diesem Jahr mit dem Wettstreit auf Landkreisebene. Die Gewinner können dann in den darauffolgenden Jahren bis 2019 auf Landes- und Bundesebene teilnehmen. Im Mittelpunkt der einzelnen Bewertungen soll das Engagement der Dorfgemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Dabei werden die unterschiedlichen Entwicklungskonzepte, das soziale Engagement, die Baugestaltung sowie die Errichtung und Pflege von Grünanlagen gewürdigt.

Wie Dirk Naumburger berichtet, habe man hier zum Beispiel mit der Heide- und Teichlandschaft, dem Naturlehrpfad und dem Schloss samt seiner Parkanlage recht gute Voraussetzungen. Auch das Thema Schule und Sport und das gesamte Vereinsleben werde bei der Präsentation eine Rolle spielen. Die knapp eintausend Einwohner zählende Gemeinde hat in der Vergangenheit bereits oft bewiesen, was man erreichen kann, wenn man zusammensteht.

So wird das bei den Gästen beliebte Sport- und Parkfest jährlich von vielen Vereinen, Institutionen und heimischen Gewerbetreibenden organisiert und durchgeführt. Diese Erfahrungen könnten dem Ort nun auch bei diesem Wettbewerb zugutekommen.

Die vielen Vereine in Kreba-Neudorf samt ihren vier Ortsteilen hatten nach Bekanntwerden der Teilnahme sofort mit großer Resonanz reagiert und ihre Unterstützung zugesichert, so der Bürgermeister. In der insgesamt drei Stunden andauernden Dorfbegehung werden am Montag so zahlreiche Akteure aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Dorf- und Vereinsgeschichte ihr ganz individuelles Programm präsentieren. Zu viel möchte Dirk Naumburger allerdings noch nicht verraten. Schließlich sei die Konkurrenz bei den teilnehmenden Gemeinden bereits auf Kreisebene recht hoch. Fest steht, dass die rund acht Personen starke Jury um 10 Uhr im Schloss begrüßt wird und im Rahmen einer Präsentation den Ort mit seiner Vielfalt schon mal virtuell kennenlernen soll. Danach werde es auf eine Tour quer durch Kreba-Neudorf gehen.

Eine der Stationen wird die Beobachter dann auch auf den Bauernhof der Familie Ladusch führen. Wie Ramona Ladusch berichtet, werden die Gäste hier die Möglichkeit zu einem kleinen Imbiss haben und sich das Gesamtkonzept, bestehend aus Hofladen, Ferienhaus und Scheune, anschauen können.

Auch wenn der Bürgermeister recht gelassen scheint, schlummert in ihm doch die Anspannung. „Wenn man sich entscheidet, bei solch einem Wettbewerb teilzunehmen, möchte man natürlich auch gewinnen.“ Kreba-Neudorf hat in der Vergangenheit viele Projekte realisiert. Andere Vorhaben sind in Planung oder haben schon begonnen wie der Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses.

Nach der Auswertung der einzelnen besuchten Bewerber können sich die ersten drei Gemeinden über ein Preisgeld zwischen dreitausend und fünftausend Euro freuen. Wer der Sieger des Kreiswettbewerbes ist, wird die Jury voraussichtlich Anfang Oktober entscheiden. Wie der Bürgermeister freudig berichtet, wird es bereits ab Sonntagabend in den Netzwerken eine bildliche Präsentation des Ortes geben.

