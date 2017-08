Kreba fürchtet Überschwemmung Der Lache-Graben ist zugewachsen. Der Bürgermeister will gerne mehr machen. Doch er darf nicht.

Da schon viel Wasser im Graben der Lache steht, fürchten die Krebaer bei starken Niederschlägen schlimmere Überschwemmungen. © André Schulze

Der Schreck über sinnflutartige Niederschläge sitzt in Kreba-Neudorf auch zwei Wochen später noch tief. Mit Sorge blicken die Anwohner auf den zugewachsenen Lache-Graben. Ein Bürger hat deswegen sogar schon im Gemeinderat vorgesprochen und auf das Risiko einer neuen Überschwemmung hingewiesen. Denn in dem Bach steht das Wasser schon jetzt bedenklich hoch. Kreba-Neudorfs Bürgermeister Dirk Naumburger ist vor einigen Jahren selbst in den Ortsteil Lache gezogen und kennt das Problem aus nächster Nähe. Er stellt Besserung in Aussicht. Gemeinsam mit den Landwirten sei eine Aktion geplant, um Abhilfe zu schaffen. Und damit nicht genug. „Wir werden das Gras von einer Firma mähen lassen“, so der Bürgermeister.

Die Landwirte sollen ihre Flächen nun mäandern. Das sei aber nur in der Zwischenphase möglich, erklärt Dirk Naumburger, also ehe die Felder wieder bestellt werden. „Der Schöps ist zu hoch. Darum kann das Wasser auch nicht weg“, erklärt Landwirt und Gemeinderat Steffen Ladusch den hohen Pegel im Graben. Erst 2016 haben die Krebaer Landwirte am Gewässer geräumt. Doch gerade an der Brücke beim Hexenhaufen ist aus Bürgersicht noch viel zu tun, damit bei erneuten starken Regenfällen der Bach nicht zu weit über die Ufer tritt.

Tatsächlich würde die Gemeinde den Hochwasserschutz gerne verbessern, versichert Bürgermeister Dirk Naumburger. Doch obwohl sich Kreba-Neudorf seit über einem Jahr darum bemüht, die Uferflächen zu erwerben, ist ihr das noch nicht gelungen. „Fördermittel kann ich aber nur als Eigentümer beantragen“, erklärt der Bürgermeister die Zwickmühle. Besitzer der Flächen ist das Unternehmen BVVG, eine Nachfolgeorganisation der Treuhand.

Doch wenngleich die Uferflächen der Gemeinde nicht gehören, ist sie per Gesetz für Gewässer zweiter Ordnung zuständig und darum an einer nachhaltigen Lösung interessiert. Wie die aussehen könnte, skizziert Dirk Naumburger schon mal. Das Rohr, das nach Tschernske führt, müsste geöffnet werden, damit das Wasser der Lache endlich wieder abfließen kann. Doch auch das ist leichter gesagt als getan. Denn für diese Pläne wären wohl weitere Umschreibungen von Grundstücken notwendig. Und billig wird das Vorhaben sowieso nicht, kündigt der Bürgermeister an. „Den Graben zu öffnen ist nicht mit tausend Euro gemacht“, sagt Dirk Naumburger, „das wird viel Geld kosten.“

Interesse an einer vernünftigen Lösung hat der Bürgermeister auch privat. Denn sein Grundstück habe nach den teils verheerenden Niederschlägen vor zwei Wochen ebenfalls unter Wasser gestanden. Starkregen ist ein Problem an sich. Denn ehe es wie aus Kübeln geschüttet hat, habe der Graben so gut wie kein Wasser geführt, erinnert sich Dirk Naumburger. Vor zwei Wochen sind dann plötzlich an manchen Stellen über 100 Liter auf den Quadratmeter gefallen. Besonders betroffen war damals der Bereich um Hohendubrau, Horka und Rothenburg. Kollektiv eingeprägt hat sich vor allen Dingen das Bild von Unternehmer Andreas Otto. Nach dem Gewitterguss stand der in den Kellerräumen seines Firmengebäudes im Nieskyer Ortsteil See kniehoch im Wasser.

