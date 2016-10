Kreativmarkt in der Friese-Halle Viele Stände laden zum Kaufen und Mitmachen ein. Und es gibt noch mehr zu sehen.

Tänzer des Studios Tanzart – hier bei einem Auftritt im Bautzener Theater – sind beim Kreativmarkt dabei. © Carmen Schumann

Ein Kreativmarkt findet an diesem Wochenende in Kirschau statt. Kunsthandwerker und Künstler – darunter viele aus dem Hobby-Bereich – präsentieren am Freitag und Sonnabend ihre Werke und bieten Dinge an, die man nicht überall bekommt. In der Ausstellungshalle des Vereins „Im Friese“ an der Friesestraße gibt es Floristik, Bilder, Kerzen, Keramik, Schmuck, Marmeladen, Genähtes, Gefilztes und vieles mehr. An vielen Ständen werden Besucher zum Mitmachen animiert. Auch Kurse in verschiedenen Techniken stehen auf dem Programm. Brett-, Knobel-, Geschicklichkeits- und andere Spiele sorgen für Kurzweil.

Zudem gibt es ein Rahmenprogramm. So treten Kinder und Jugendliche des Tanzstudios Tanzart auf. Am Sonnabend präsentiert die Falknerei Winde ihre Greifvögel. Am Freitag 19.30 Uhr zeigt das Duo Feminin vom Kabarett „Die Oberlauser“ das Programm „Liebe ist weiblich. Küss mich! Ich komm’!“ (SZ)

