Kreatives Häkeln in der Bibliothek Zum monatlichen Austausch lädt am Dienstag wieder die Zittauer Christian-Weise-Bibliothek. Diese und weitere Veranstaltungen sind im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Die Christian-Weise-Bibliothek in Zittau lädt zum Kreativ-Treff im Häkeln und Stricken ein. © Matthias Weber

Zittau. Kreativität sind in der Regel keine Grenzen gesetzt. Das gilt auch für das Häkeln und Stricken, das einmal im Monat Thema in der Christian-Weise-Bibliothek in Zittau ist. Am heutigen Dienstag ist es wieder soweit, dann können sich zwischen 16 und 17 Uhr Gleichgesinnte, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener über Tipps und Tricks für Selbstgemachtes austauschen. Der Eintritt zum Kreativ-Treff ist frei. (szo)

