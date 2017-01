Kreativer Werbefilm begeistert junge Leute Bei einem Videodreh zieht die Bibliothek Bilanz und zeigt, was sie hat. Damit werden mehrere Tausend Leute erreicht.

Praktikantin Klara Weise (rechts) nimmt mit dem Handy ein Video auf. Sophia Wolfram zeigt den Zuschauern, was sie über die Harthaer Bibliothek wissen sollten und hofft damit, neue Interessenten zu gewinnen. © André Braun

Das ist für eine Bibliothek ein bisher ungewöhnlicher Weg, um zu werben – aber er hat Zukunft. Mitarbeiterin Sophia Wolfram und Praktikantin Klara Weise haben mit dem Handy ein Video gedreht und präsentieren es bei Facebook. Fast 4 000 Leute sahen es bisher an. „Wir haben ein neues Format gewählt, mit dem man auch Leute erreichen kann, die keine langen Texte lesen wollen, um sich schnell zu informieren. Uns war es wichtig zu zeigen, was wir im letzten Jahr erreicht haben“, sagte Sophia Wolfram. Sie will übermitteln, dass man in der Bibliothek keine Berührungsängste haben muss. „Wir sitzen nicht auf verstaubten Büchern und lesen nur,“ Nun hofft das kleine Filmteam, dass es bei vielen Zuschauern Interesse geweckt hat und vielleicht noch mehr neue Nutzer der Bibliothek hinzukommen.

Bei Praktikantin Klara Weise aus Bockelwitz ist das schon gelungen. Die Schülerin besucht das Martin-Luther-Gymnasium und absolvierte in der Bibliothek ein zweiwöchiges Praktikum. „Ich habe mich hier beworben, weil ich gern lese. Zuvor war ich aber noch nicht in der Bibliothek“, so die Gymnasiastin. Sie sei überrascht, was hier alles geboten werde und habe sich gleich angemeldet. Sie will mit einem großen Plakat und dem Video im Gymnasium für die Bibliothek Werbung machen. Dass sie bei ihrem Praktikum auch eine Kurzausbildung zur Kamerafrau macht, hatte sie nicht gedacht. „Es hat riesigen Spaß gemacht“, so Klara Weise. Mit Sophie Wolfram, die Bachelor of Arts in der Fachrichtung Medienmanagement ist, hatte sie eine Fachfrau an ihrer Seite. „Für den kleinen Film hat die Mitarbeiterin der Stadtinformation ein Drehbuch geschrieben. „Alles lief genau nach Plan. Eigentlich sollte es eine Aufnahme von drei Minuten und 30 Sekunden werden. Das haben wir nicht ganz geschafft. Weil es so viel vorzustellen gab, ist der Film etwas länger geworden“, so Sophia Wolfram. Sie legte im Drehplan fest, wo sie steht und was sie präsentieren will. Hinweise gab es dann noch von Bibliotheksleiterin Andrea Zenker und Mitarbeiterin Ines Just. „Es ist ein Gemeinschaftsprojekt geworden, hinter dem alle stehen“, so Sophia Wolfram.

Die Aufnahmen beginnen vor der Bibliothek. Dann führt Sophia Wolfram die Zuschauer in den Bereich der Kinderbibliothek. Hier macht sie auf die vielen neuen Spiele aufmerksam, die es sowohl für Kleinkinder als auch für Erwachsene gibt. Die Zuschauer erfahren, dass 2016 rund 12 000 Leute die Harthaer Bibliothek besucht haben. „Es war ein sehr aktives Jahr. es ist viel passiert“, ergänzt Bibliotheksleiterin Andrea Zenker.

Der Schwerpunkt der Arbeit liege bei der Leseförderung. Fast 100 Veranstaltungen bot die Bibliothek den Kindergärten und Schulen an. Eine besonders gute Zusammenarbeit gebe es mit dem Kinderhaus, der Villa Kunterbunt, der Kita Gersdorf und den Schulen. „Die kind- und altersgerechten Veranstaltungen sollen dazu dienen, die Kindern fürs Lesen zu begeistern und natürlich als spätere Nutzer zu gewinnen“, so Andrea Zenker. Und so gibt es Buchlesungen, Bilderbuchkino oder das bewegte Kino Onilo. „Bei uns ist immer Leben im Haus“, sagte Andrea Zenker. Es gebe auch Projekte der Einrichtungen, zu denen Bibliotheksmitarbeiterin Ines Just die passenden Bücher heraussuche und die Projekte entsprechend begleite.

In der Kinderbibliothek steht das Regal mit mehr als Zeitungen und Zeitschriften. Die und auch die Bücher können bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen auch auf der Terrasse gelesen werden. Seit vergangenem Jahr gibt es die Bücherlounge. Die Möbel, die Grünpflanzen und das Sonnensegel stellte der Verein Jugend aktiv Harthe zur Verfügung (DA berichtete). Mit Sophia Wolfram und Klara Weise geht es im Video in die erste Etage, in der sich die Erwachsenenbibliothek befindet. Unterwegs erfahren die Zuschauer, welche Aufgaben die Stadtinformation hat, dass seit vergangenem Jahr E-Books ausgeliehen werden können und, dass 2016 drei Künstler ihre Bilder in der kulturellen Einrichtung der Stadt präsentiert haben. Außerdem hat der Mittelsächsische Jugendverein (MJV) die Bibliothek als Veranstaltungsort entdeckt und organisierte mehrere Veranstaltungen mit Musikern.

Sophia Wolfram hat für den Videodreh überall kleine Karteikarten mit Zahlen versteckt, die den Zuschauern gezeigt werden. So erfahren sie, dass die Bibliothek 2016 rund 1 500 Medien neu angeschafft hat, die Einrichtung über insgesamt 17 000 Bücher, Spiele, CDs oder Zeitschriften verfügt und im vergangenen Jahr 258 000 Medien ausgeliehen wurden.

