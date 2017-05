Kreativer Besuch aus Tschechien Beim Skulpturensommer kommen deutsche und Deciner Schüler groß raus. Sie gestalten eine Ausstellung mit.

Jana aus Decin modelliert nach ihrer Skizze das Kunstwerk „Amazone“ von Marguerite Blume-Cardenas. © norbert millauer

Jana ist nicht bange. Beherzt nimmt sie die graue Plastilin-Masse und bricht sie durch. Dann schlägt sie ihr Skizzenbuch auf, in das sie zuvor mit feinen Bleistiftstrichen eine Skizze der Skulptur Amazone angefertigt hat. Das Kunstwerk der Berliner Bildhauerin Marguerite Blume-Cardenas ist eines der zahlreichen Exponate, die momentan im Rahmen des Skulpturensommers in den Bastionen Schloss Sonnenstein ausgestellt sind. Mit zarten Fingern beginnt sie, den Frauentorso aus der grauen Masse zu modellieren. Schon schnell ist der Grundriss deutlich zu erkennen.

Die 15-jährige Jana kommt aus Decin und nimmt an dem interkulturellen Bildungsprojekt des Skulpturensommers teil. Bei diesem Projekt kommen Schüler aus Pirnas Partnerstadt Decin mit Pirnaer Schülern zusammen, um über jegliche Sprach- und Denkbarrieren hinweg künstlerisch tätig zu werden. In diesem Jahr hat sich die Kuratorin Christiane Stoebe etwas Besonderes ausgedacht. Das Bildungsprojekt konzentriert sich im Themenjahr um Käthe Kollwitz auf das Durchlaufen eines gesamten künstlerischen Prozesses von der Inspiration bis zur fertigen Ausstellung. Die 26 Schüler skizzierten am 17. Mai zunächst drei Figuren der in den Bastionen ausgestellten Werke und modellierten eine davon im Kleinformat. Bei dem Gegenbesuch Ende Mai in Decin entstehen aus diesen Vorbildern größere Tonfiguren, die im Brennofen gehärtet werden und schließlich mit den Originalen in Decins Rosengarten am Schloss ab dem 25. Juni ausgestellt werden.

Auch Schüler der Förderschule Dr. Heinrich Hoffmann vom Pirnaer Sonnenstein nehmen an dem Projekt teil. „Die Jugendlichen sind sehr stolz, dass ihre Figuren später in einer Reihe mit den Originalen stehen. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein“, sagt Lehrerin Cathleen Förster.

Einen Tisch weiter modelliert Jessica vom Herdergymnasium gerade eine kniende Frau nach dem Original der Bildhauerin Anna Franziska Schwarzbach. „Die Figur hat eine starke Ausstrahlung und mich sehr angesprochen“, erklärt die 15-Jährige ihre Wahl. Sie findet es interessant, mit tschechischen Schülern Kunst zu reproduzieren. „Das ist mal etwas anderes als normaler Unterricht und sehr kreativ“, sagt die Pirnaerin.

