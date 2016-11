Kreative SZ-Leser gesucht Für eine neue Serie suchen wir Selbermacher, denen wir beim Basteln, Tüfteln und Backen über die Schulter schauen dürfen.

© Robert Michael

Sie häkeln oder stricken gern? Sie verschenken zu Weihnachten selbst gemachte Nudeln und Pasta-Soßen? In Ihrem Hobbykeller entstehen tolle Geschenke Marke Eigenbau? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei uns melden. Für unsere neue Serie „Selbstgemacht“ suchen wir kreative SZ-Leser. Passend zur Vorweihnachtszeit stellen wir Sie und Ihr Hobby in der Zeitung vor. Denn während Geschenke Marke Eigenbau früher eher als Notlösung galten, liegen Basteln, Stricken, Backen, Filzen, Malen und Nähen heute wieder voll im Trend. Besonders freuen wir uns deshalb auf Ihre Tipps, Geschenkideen und Rezepte zum Nachmachen daheim. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob selbstgestaltete Weihnachtskarten und Adventskalender, ob Likör aus eigener Herstellung oder das Plätzchenrezept, von dem die ganze Familie schwärmt – gefragt ist, was anderen Freude macht. Ob nun aus Papier, Stoff, Holz, Metall oder Stein.

Und was haben wir genau vor? Wir möchten Sie gern in Ihrer Hobbywerkstatt besuchen und Ihnen mit Stift und Kamera über die Schulter schauen. Gern können Sie sich auch gemeinsam mit anderen melden, zum Beispiel, wenn Sie als kreative Runde regelmäßig beieinander sitzen. Schön wäre es, wenn Sie uns und den Lesern den einen oder anderen Tipp mitgeben: Welche Idee eignet sich besonders gut für Einsteiger, wo bekomme ich die nötigen Materialien, welche Werkzeuge sind ein Muss? Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften, gern auch per E-Mail. Schicken Sie uns gern auch ein Foto mit, das die Ergebnisse Ihrer Arbeit zeigt. Wir melden uns bei Ihnen und freuen uns schon auf besinnliche Bastelstunden in der Vorweihnachtszeit.

Bitte senden Sie Ihre kreativen Ideen sowie einige Sätze zu sich und Ihrem Hobby an die folgende Adresse, geben Sie bitte auch an, wie wir Sie erreichen können.

sz.bautzen@ddv-mediengruppe.de

Sächsische Zeitung Bautzen, Redaktion, Lauengraben 18,02625 Bautzen, Stichwort „Selbstgemacht“

zur Startseite