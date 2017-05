Kreative Schulkunst zu bewundern Die Haselbachtaler Mädchen und Jungen zeigen erstmals im Karoline-Rietschel-Haus, was sie übers Jahr kreieren.

Solche und ähnliche Kunstwerke sind ab Sonntag im Karoline-Rietschel-Haus Gersdorf zu bewundern. Noch bis 17. Juni übrigens. © PR

Am Sonntag, dem 7. Mai, wird die erste Schülergalerie „Kreative Schulkunst“ im Karoline-Rietschel-Haus in Gersdorf feierlich eröffnet. Die Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 der Haselbachtaler Grundschule sind kunstinteressiert und arbeiten an beachtlichen Werken – nicht nur im Unterricht, sondern auch im Freizeitbereich wie zum Beispiel in den Ganztagsangeboten. Aus diesem Grund soll die Schülergalerie eine jährlich stattfindende Tradition werden. Die Besucher erhalten hier einen kleinen Einblick in den künstlerischen Bereich der Grundschule und dürfen malerische, grafische und plastische Kunstobjekte bewundern. „Die größte Wertschätzung erhalten unsere Schüler, wenn die Ausstellung zahlreich besucht wird“, so Lehrerin Kerstin Twarok.

Alle Interessierten sind recht herzlich zur feierlichen Eröffnung am 7. Mai, ab 14 Uhr eingeladen. Einige Künstler geben gern Auskunft zu ihren Kunstwerken. Die Gäste können sich an diesem Sonntag außerdem auf Kaffee und Kuchen freuen. Die Schülergalerie kann darüber hinaus bis zum 11. Juni an jedem Sonntag von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. (szo)

