Kreative Köpfe gesucht Das Bautzener Zuseum will auch die künstlerische Seite des Computerpioniers darstellen. Die muss noch erforscht werden.

Zuseumschef Andreas Samuel zeigt zwei Bilder, die vom Computerpionier Konrad Zuse gemalt wurden. Dessen künstlerische Ader soll im Zuseum künftig auch eine Rolle spielen. © Uwe Soeder

Andreas Samuel ist schon ein schräger Typ. Der Technik- und Informatiklehrer des Bautzener Schillergymnasiums hat eine große Schwäche: Er kann einfach nichts wegwerfen. Ob Monitore, Modems, Platinen, Lochstreifen oder das Modell einer alten Telefonanlage – jedes Gerät und Bauteil hat bei Andreas Samuel seine Existenzberechtigung. Zum Glück hat der Leiter des Bautzener Zuseums auf dem Gelände des Bastler- und Tüftlerrefugiums an der Taucherstraße 14 viel Platz. Es gibt Lagerräume und jede Menge Werkstätten zum Löten, Schrauben, Sägen und Töpfern. Seit Februar 2003 ist hier der Verein Zuseum ansässig und bietet Arbeitsgemeinschaften für Kinder und Jugendliche an.

Andreas Samuels besonderes Steckenpferd ist die Darstellung des Lebens und Wirkens des Computerpioniers Konrad Zuse und das Erklären der Welt der Rechner. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes an der Taucherstraße dreht sich fast alles um den Erfinder Zuse. Hier stehen auch einige von dem Bauingenieur in den 1950er und 60er Jahren entwickelten Rechenmaschinen – schwere Geräte mit raumgreifenden Schaltschränken. „Die Z22 aus dem Jahr 1954 ist der erste und einzige Röhrenrechner von Zuse“, sagt der Lehrer und zeigt stolz auf das tonnenschwere Gerät.

Hunderte Gemälde

Die Karriere und technischen Errungenschaften des Mannes, der den ersten Computer der Welt erfunden hat, sind auf mehreren Kunststoffplatten unter einer Überdachung im Hof des Zuseums dargestellt. Jedoch fehlt hier noch ein wichtiges Thema: „Konrad Zuse war auch Künstler“, erklärt Andreas Samuel und fügt hinzu: „wenn er schlechte Laune hatte, ist er ins Atelier gegangen und hat gemalt.“ Nur wenige wissen, dass der Bauingenieur, der mit dem Z3 im Jahr 1941 den allerersten Computer baute, auch eine künstlerische Ader hatte. Bis zu seinem Tod im Jahre 1995 entstanden Hunderte Gemälde. Diese künstlerische Seite fehlt an der Ausstellungswand im Zuseum bisher.

Im Herbst hatte Andreas Samuel deshalb einen Aufruf gestartet und Leute gesucht, die sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Das könnten Studenten machen oder Erwachsene, die sich für den Erfinder interessieren und eine neue Herausforderung für ihre Freizeit suchen. Das kleine Forschungsprojekt zu Zuses kreativem Schaffen könnten auch Kunstlehrer in Form einer komplexen Lernleistung mit Schülern angehen, so Andreas Samuels Idee. Das Ergebnis soll auf Kunststoffplatten gedruckt und dauerhaft im Außengelände des Zuseums präsentiert werden. Leider seien die Lehrer an den Schulen derzeit mehr als ausgelastet. Und auch sonst habe sich keiner gemeldet, sagt der 56-Jährige etwas enttäuscht und wiederholt seinen Aufruf.

Zwei Ferienangebote

Andreas Samuel wird sich nicht um das Projekt kümmern, dafür hat der Mann einfach zu viel um die Ohren. Während seine Frau gerade den Winterurlaub genießt, hat sich der Lehrer zum Frühjahrsputz im Zuseum verpflichtet. Geräte und Material von vergangenen Bastelprojekten müssen diese Woche noch sortiert und aufgeräumt werden. In der nächsten Woche gibt es dann zwei Ferienangebote. Jeweils am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 11 Uhr können Kinder und Jugendliche in der Holzwerkstatt des Zuseums Futterhäuschen und Insektenhotels bauen, kündigt Andreas Samuel an. Da der Platz begrenzt ist, bittet der Zuseumsleiter um eine Voranmeldung.

Zuseum@gmx.de oder 0176 82262804

