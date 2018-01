Kreative Ideen gegen Leerstand In der Gemeinde stehen viele Wohnungen leer. Die Ideen der Bürgermeisterin stoßen aber nicht bei allen auf Begeisterung.

Kriebstein. Kriebstein verliert Einwohner. Dies war der Befund der aktuellen Einwohner-Statistik. Die Gemeinde musste einen Verlust von 28 Einwohnern hinnehmen. Eine Situation, der die Gemeinde gegensteuern will. Um diesen Missstand zu beheben, brachte Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) zwei Ideen in die Gemeinderatssitzung am Montagabend ein. Die erste ist die Erweiterung der 360-Grad-Funktion auf der Internetseite der Gemeinde Kriebstein.

Dort haben Nutzer nicht nur die Möglichkeit, sich die Gemeinde aus der Vogelperspektive anzuschauen, sondern einzelne Häuser und Grundstücke sind mit einem Informationsknopf versehen. Wer auf diesen klickt, der hat diverse Daten über das Grundstück zur Verfügung. Unter anderem die genaue Lage, ob die Gegend für Kinder geeignet ist, welche Geschäfte sich in der Nähe befinden und die Kontaktdaten. Bürgermeisterin Maria Euchler will so neue Einwohner für die Gemeinde Kriebstein gewinnen. „Wir müssen uns in einer digitalen Welt neu positionieren“, sagte sie. Doch diese Version solle nur der Anfang sein. „Wir wollen das Projekt auch auf die anderen Ortsteile ausweiten“, so die Bürgermeisterin. „Datenschutzrechtlich ist alles in Ordnung. Das hat die Firma, die wir beauftragt haben, geprüft“, ergänzte sie.

Zusammenarbeit mit Maklern

Manchen ging diese Idee nicht weit genug. Angedacht sei auch, dass nicht nur Wohnungen der Stadt in die Karte aufgenommen werden, sondern auch die Angebote von Maklern und Privatpersonen. Ziel sei es, auch umgekehrt verlinken zu können. Dies würde bedeuten, dass Makler bei ihrem Angebot einen Link setzen, der direkt zur 360-Grad-Ansicht der Stadt führen würde. Zusätzlich könnten auch Sehenswürdigkeiten mit einem Info-Knopf versehen werden. „Aber man sollte den Button auch ausblenden können“, sagte Ronny Kroll (Freie Wähler). „Für Besucher, die sich nur die schöne Region um Kriebstein anschauen wollen“, erklärte er.

Kontroverser wurde der zweite Vorschlag von Bürgermeisterin Euchler diskutiert. Ihr Plan ist es, zwei kleinere Wohnungen im Siedlungsweg 111 zu einer größeren zusammen zu legen und renovieren zu lassen. Ungefähr 90 Quadratmeter würde die neue Wohnung so bekommen. Die Kosten würden sich auf etwas mehr als 33 000 Euro belaufen. Zu viel für einige Gemeinderäte. Andrea Röder-Reglich (CDU) fürchtete, dass viel Geld in eine Wohnung fließen würde, von der nicht sicher sei, ob sie sich danach vermieten lässt. Maria Euchler entgegnete, dass die Gemeinde etwas riskieren müsse, wenn sie zukünftig Geld einnehmen wolle. „Mieter wollen heutzutage etwas sehen, bevor sie unterschreiben. Wir können nicht sagen, wir renovieren das in einem halben Jahr. So etwas machen die Leute heutzutage nicht mit“, so die Bürgermeisterin.

„Es ist einfach viel Geld“, sagte Röder-Reglich. „Unser Budget für Renovierungen liegt bei 100 000 Euro. Können wir wirklich fast ein Drittel in nur eine Wohnung stecken?“, fragte sie. „Man muss diese erste Wohnung als eine Musterwohnung sehen. Wenn wir die gut vermieten, nehmen wir uns die nächste Wohnung vor“, so Maria Euchler. „Gut vermieten“ war ein neues Stichwort in der Diskussion. Während Bürgermeisterin Maria Euchler von monatlichen Mieteinnahmen bis zu 800 Euro redete, war die Rechnung von Andrea Röder-Reglich deutlich pessimistischer: „Ich rechne mit einem Quadratmeterpreis von vier Euro. Dann bin ich bei 360 Euro.“

Fehlende Infrastruktur als Problem

Weitestgehend einig waren sich die Gemeinderäte dahingehend, dass sie dringend mehr Menschen für ein Leben auf dem Land gewinnen möchten. „Nicht nur die Jungen ziehen weg, sondern auch die Älteren, die hier keine Infrastruktur vorfinden“, sagte Ronny Kroll. Dies sei in vielerlei Hinsicht fatal für die Gemeinde. Zum einen würden „stabile Mieter“, wie er sie nannte, wegziehen, zum anderen werde es für die Kleinstbetriebe immer schwieriger, sich zu halten. „Diese würden dann schließen, was die Region noch unattraktiver macht“, meint Kroll.

