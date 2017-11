Kreative Ideen für die Zukunft Wie es mit der Erlichthofsiedlung weitergehen soll, ist jetzt klar. In trockenen Tüchern ist jedoch noch nichts.

Die Erlichthofsiedlung in Rietschen ist in jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Foto: Jens Trenkler © jens trenkler

Schmuckunikate, gehäkelte Krippenfiguren, schmückende Holzelemente: Am Sonntag bietet die Theaterscheune im Rietschener Erlichthof jede Menge kreative Dinge, die Handwerker zeigen und verkaufen. „Die Plätze in der Theaterscheune waren schnell belegt“, teilt Marion Girth von der Natur- und Touristeninformation mit, die mit ihrem Team den zweiten Kreativmarkt organisiert hat.

Kreativ gehen die Handwerkerinnen und Wirtinnen samt dem Team der Natur- und Touristeninformation auch die Zukunft der Siedlung an. In vielen Zusammenkünften haben sie sich damit beschäftigt, wie es weitergehen soll. Denn Ende 2018 gehen mit Marion Girth und ihrem Team langjährige Verbündete in die Rente. Das gibt eine Zäsur, um die sich nicht nur die Siedlerinnen, sondern auch in der Verwaltung und im Gemeinderat von Rietschen Viele Gedanken machen. Die Gemeinde als Eigentümer der Grundstücke und der Häuser in der Erlichthofsiedlung könnte theoretisch eigenständig entscheiden. Aber das wäre ein großer Fehler, wie engagierte Handwerkerinnen in der Oktober-Ratssitzung mit wohlüberlegten und engagierten Redebeiträgen deutlich machten. Da aber die Ideen und Vorstellungen der Gemeinde nicht wirklich mit denen der Handwerkerinnen und Wirtinnen passten, wurde kurzerhand verabredet, sich gemeinsam zu treffen und in Klausur nur zu diesem einen Thema zu gehen. Das war auch gut und notwendig, denn es hatte sich bei der Ratssitzung auch herausgestellt, dass viele Informationen von den Machern aus der Erlichthofsiedlung gar nicht bei den Gemeinderäten angekommen waren.

Da aber die Uhr tickt und für eine zukunftsfähige Lösung eine Einarbeitungsphase für die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Marion Girth dringend notwendig ist, mussten jetzt Entscheidungen getroffen werden. Der Weg dahin führte über ein Ausschlussverfahren. Wer soll künftig den Chef und die Mitarbeiter der Touristeninformation beschäftigen? Ein Verein, eine Firma, soll gar ein Selbstständiger das machen? Der bisherige Träger der Natur- und Touristeninformation, der Landschaftspflegeverband Lausitz, könnte ja für die ausscheidenden Mitarbeiter auch neue einstellen. Außerdem gibt es einen Förderverein Schrotholzhäuser. Doch auch von dem kam das Zeichen, dass eine Weiterführung der Aufgaben dem Verein unmöglich erscheint. „Wir sind uns einig geworden“, sagt Susanne Arlet, Töpferin auf dem Erlichthof. Die eigentlich von den Siedlern im Erlichthof nicht einheitlich favorisierte Variante kristallisierte sich dann doch als praktikable heraus. Damit steht fest, wie die Strukturen im Erlichthof ohne große Umwälzungen fortgeführt werden. Was niemand will - dass Besucher etwas von den Veränderungen mitbekommen oder womöglich die Zusammenarbeit der Beteiligten in der Projektgruppe und unter den Siedlern im Erlichthof darunter leidet – das sollte damit ausgeschlossen werden.

Am Montag haben sich nun auch die Gemeinderäte noch einmal mit dem Thema befasst und einstimmig dazu einen Beschluss gefasst. Das Siedlungsmanagement wird an die Firma Artour übertragen. Deren hundertprozentiger Gesellschafter ist die Gemeinde Rietschen. Die Gemeinde selbst in Person ihrer Firma Artour hat damit die Aufgabe übernommen, sich um neue Mitarbeiter zu kümmern. Das soll möglichst schnell über die Bühne gehen, denn der oder die Neue soll die Chance bekommen, im nächsten Jahr Marion Girth zu begleiten, beim Mitarbeiten in die Aufgaben und Gegebenheiten hineinzuwachsen. Das sollte jemand sein, der fachlich in der Marketing- und Tourismusbranche bewandert ist und auch über das Händchen oder neudeutsch die sozialen Kompetenzen verfügt, die Interessen im Inneren der Siedlung unter einen Hut zu bringen und sie nach außen überzeugend zu vertreten und außerdem natürlich ständig mit Besuchern in Kontakt ist. Außerdem, so die Mitglieder der Projektgruppe, sollte er stressresistent und bereit zur Wochenendarbeit sein. Zum Saisonstart 2019 erfolgt dann der scharfe Start unter neuer Führung im Erlichthof.

Bis dahin hoffen die Siedler, dass auch das bald leerstehende Häuschen wieder von einem Handwerker als Domizil entdeckt wird. Denn die große Sorge besteht, dass immer mehr Schrotholzhäuser zu Schlafstätten werden für Besucher und die Handwerkskunst-Vielfalt darunter leidet. Aber immerhin haben sie ein Wörtchen bei der Entscheidung mitzureden.

2. Kreativmarkt am Sonntag, 12. November, 10-17 Uhr in der Theaterscheune der Erlichthofsiedlung

