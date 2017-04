Kreative Botschaft Einen farbenfrohen Wunsch nach Frieden in Europa haben Gymnasiasten in Pirna gestaltet.

Mit Friedenstauben und Fahnen europäischer Staaten haben die Sechstklässler den Osterbrunnen auf dem Pirnaer Markt geschmückt. © Daniel Förster

Auf Pirnas Marktplatz ist schon Ostern. In diesem Jahr haben Schüler der sechsten Klasse des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums Copitz den Brunnen auf dem Obermarkt liebevoll und kreativ mit einer Osterkrone gestaltet. Sie zeigt nicht einfach nur österliches Bastelwerk, sondern hat auch eine politische Botschaft: Die Fahnen sämtlicher 28 EU-Mitgliedsstaaten sowie ebenso viele Friedenstauben symbolisieren den Wunsch der Kinder nach dauerhaftem Frieden in Europa. Das frische Grün der Osterkrone lieferte die Gärtnerei Schedretzky, zur Einweihung am Dienstagmittag gaben die Atze-Lärchen, der Senioren-Chor des Soziokulturellen Zentrums Pirna Sonnenstein, ein musikalisches Ständchen. Unterdessen hat auch der Erlpeter-Brunnen in der Oberen Burgstraße seinen Osterschmuck erhalten, gespendet und angebracht von Mitgliedern des Verbandes der Selbstständigen Pirna. Einen weiteren Marktbrunnen wird am Mittwoch der Händlerverein „Pirna in Aktion“ gemeinsam mit Copitzer Hortkindern schmücken.

zur Startseite