Kreative Beiträge zum Landleben gesucht

Ländliche Idylle oder langweilige Provinz? Jeder hat seinen persönlichen Blickwinkel zum Leben in ländlichen Regionen. Um zu erfahren, was die Bürger bewegt, hat der Verein Landschaft Zukunft einen Kreativwettbewerb gestartet. Dabei können sich die Einwohner des früheren Weißeritzkreises mit Zeichnungen, Filmen, Audio-Beiträgen, mit Collagen und Fotos spielerisch mit ihrer Heimat auseinandersetzen. „Ländlich – lieb ich“ heißt der Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es Preisgelder in Höhe von insgesamt 6 500 Euro.

„Landschaft, Menschen, Tiere, Technik oder Kultur – das Landleben ist vielfältig. Wir suchen nach Motiven, die unsere Region kreativ darstellen“, sagt Sabrina Pawlak vom Verein Landschaft Zukunft. Dabei gehe es explizit nicht nur darum, das Landleben zu idealisieren oder ausschließlich durch eine positive Brille zu betrachten. Auch negative, nervige Aspekte der ländlichen Regionen können in den kleinen Kunstwerken verarbeitet werden. (SZ)

Die Beiträge gehen bis zum 16. Oktober an das Regionalmanagement „Silbernes Erzgebirge“, Halsbrücker Straße 34, in 09599 Freiberg. Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es unter www.re-silbernes-erzgebirge.de oder telefonisch unter 03731 692698.

