Kreative Alleskönner

Zum ersten Mal beim Naturmarkt in Wartha: Claudia und Jörg Lorenz mit ihrer Firma Verdingselei. Sohn Richard und Mischlingshund Willi kommen auch mit. Das Maskottchen der kleinen Firma ist ein Nistkasten mit langer Nase. © Uwe Soeder

Sie sind eine ziemlich krasse Herde, sagt Claudia Lorenz über ihre Familie und lacht herzhaft. Ehemann Jörg, Sohn Richard und Schafpudelmischling Willi schauen sich das Gelände an der Biosphärenreservatsverwaltung in Wartha an. Hier findet am Sonnabend wieder der beliebte Frühlingsmarkt statt. Familie Lorenz ist mit einem Stand zum ersten Mal dabei.

Und nicht nur das, denn mitten in den Vorbereitungen zum Naturmarkt organisiert die Familie auch noch einen Umzug. Denn sie zieht nach Kollm, ins Heide- und Teichland. „Wir suchen schon seit mindestens drei Jahren ein Häuschen mit Scheune oder einen Bauernhof“, sagt Jörg Lorenz. Wo, das war den Radebeulern egal. „Hauptsache etwas, wo wir uns selbst verwirklichen können, wo nichts der Norm entspricht“, schmunzelt Jörg Lorenz. Und dann half wie so oft der Zufall. Sie fanden ein kleines Bauernhaus mit Scheune in Kollm, einem Ortsteil der Gemeinde Quitzdorf am See im Kreis Görlitz. „Hier hat irgendwie alles gepasst und selbst Leute aus unserem Umfeld kannten den Ort, weil sie hier im Ferienlager waren“, sagt Claudia Lorenz. Die Landschaft ist wunderschön, und bis jetzt haben sie nur nette Menschen getroffen. Hier wollen sie noch einmal anfangen, denn in Coswig, wo sie sich ein Lädchen und eine Werkstatt gemietet hatten, waren sie in ihrer Kreativität eingeschränkt, sagen sie. „Wir brauchten mal Veränderung“, sagen sie fast zeitgleich. Sohn Richard lacht. Er ist stolz auf seine Eltern, auf das, was und wie sie es machen. Dass da mal ein Satz im Gleichklang kommt, sei typisch. „Na wir sind eben schon seit 30 Jahren zusammen“, sagt Claudia Lorenz. Sie ist 46, er ein Jahr älter.

Gespannt auf das Publikum

Seit zwei Wochen pendeln sie nun jeden Tag von Radebeul nach Kollm, und ausgerechnet jetzt ging ihr großes Firmenfahrzeug kaputt. „Da machen wir das Beste draus“, sagt Jörg Lorenz und ist froh, dass der 24-jährige Sohn auch ein großes Auto mit Anhänger hat. Die sympathische Familie nimmt es sportlich und freut sich auf den Markt. Hier sind sie gespannt auf das Publikum, denn neben naturnahen Märkten besuchen sie eher Kunsthandwerkermärkte wie die Leinentage in Rammenau oder den Handwerkermarkt in Neschwitz.

Dabei war ihnen ihre jetzige Berufung nicht gleich Beruf. Sie ist gelernte Schneiderin, er Kfz-Schlosser. Doch Kreativität lag Jörg Lorenz wohl im Blut. Er musste schon immer basteln, bauen und tun. „Schon die Briefe von der Armee habe ich einseitig bemalt bekommen“, sagt Ehefrau Claudia liebevoll. Und sie ergänzt: „Er ist toll, er schafft alles.“ Na, na, winkt er ab und lacht.

Ein Kunstwerk mit der Kettensäge

Das kleine Familienunternehmen entstand, weil die beiden immer nach besonderen Geschenken gesucht haben. „Da läufst du quer durch Dresden, hast abends lahme Füße, aber immer noch nichts gefunden“, sagt Jörg Lorenz. Da begannen sie, ihre Geschenke selbst zu machen. Und weil manches Naturmaterial, was sie mit nach Hause brachten, nicht richtig zu bezeichnen war, hieß es das Dings. Und das wurde dann verdingselt. So entstand der Name Verdingselei. Neben den kleineren Dingen zur Gestaltung von Wohnraum oder Gärten, will Jörg Lorenz sich jetzt vor allem auf Kettensägearbeiten konzentrieren. Wenn also im Garten ein Baum gefällt wird, bleibt der Baumstamm stehen und Jörg Lorenz schnitzt mit der Kettensäge ein Kunstwerk draus. Meist werden es Gesichter. „Da brauche ich wenigstens kein Fitnessstudio“, lacht er. Ihre Produkte verkaufen die beiden überwiegend auf den Märkten – unterwegs sind sie von Mai bis Dezember. Und wenn der Markt abends zu Ende ist, das Zelt zugemacht wird und sie zum Schlafen ins Auto gehen, dann beginnt der Urlaub“, sagen Claudia und Jörg Lorenz. „Wir lieben das Leben, wenn wir uns dann mit den anderen Händlern abends treffen, schwatzen, den kleinen Kocher anschmeißen“, sagen sie und ihre Augen leuchten. Dass Richard jetzt aus der Schweiz zurückgekommen ist, freut sie. Er ist Koch – „aber auch ein ganz kreativer“, sagt die Mutter stolz. Und der junge Mann winkt schmunzelnd ab.

