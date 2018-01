Kreativ gegen die Kälte Nach der Rückkehr aus Spaniens Sonne muss Dynamo mit dem Winter zurechtkommen. Das größte Problem ist ein anderes.

So kalt, wie es die Vermummung von Niklas Kreuzer vermuten lässt, war es am Donnerstagvormittag in Dresden nicht. Trotz leichter Plusgrade schützte der Profi sein Gesicht. © Robert Michael

Schneeregen, drei Grad – es ist nicht gerade ein Wohlfühlwetter, bei dem die Dynamos nach der Rückkehr aus Marbella trainieren müssen. Im Küstenort in Südspanien war es im Schnitt zehn Grad wärmer, der Rasen grüner und – bis auf zwei Regentage – auch nicht so rutschig.

Das bekommt am Donnerstagvormittag Uwe Neuhaus schmerzhaft zu spüren. Der Versuch einer Ballannahme misslingt, der Cheftrainer landet auf dem Allerwertesten und flucht weit hörbar. Das Missgeschick ist aber eher der Schuhwahl geschuldet – Neuhaus verzichtet auf Stollen – als dem schlüpfrigen Geläuf. Die Bedingungen auf dem Gelände im Großen Garten seien gut, erklärt Neuhaus.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager hatten die Schwarz-Gelben bisher Glück mit dem Wetter: kein Frost, kaum Schnee und Regen in überschaubaren Dosen. Trotzdem ist der Nebenplatz, auf dem häufig die Torhüter trainieren, „ganz schön unter Wasser“, so Neuhaus. Nebenan, wo am Donnerstag Flanken samt Torabschlüssen einstudiert werden, ist alles „richtig gut. Problematisch wird es, wenn der Frost kommt. Dann müssen wir improvisieren“.

Alternativen sind rar, weil es in Dresden keinen beheizbaren Platz gibt. Neuhaus weicht in solchen Fällen meist aufs Kunstrasenfeld im Ostra-Gehege aus. „Das ist aber nicht unproblematisch für die Gelenke“, erklärt er. Die Gefahr von Verletzungen steigt. „Natürlich hätte ich gerne vier große Plätze zur Verfügung, davon einen beheizten, dazu einen Kunstrasen. Haben wir aber nicht.“ Zumindest noch nicht. Der Baustart fürs neue Trainingszentrum neben dem Messegelände ist für Juli 2018 geplant, die Fertigstellung im Mai 2020.

Dann wird auch der größte Wunsch von Neuhaus in Erfüllung gehen: endlich abgeschottet sein vor neugierigen Blicken. „Mich stört am meisten, dass wir maximal einmal pro Woche nichtöffentlich trainieren können“, sagt der 58-Jährige. Die Plätze im Großen Garten sind lediglich durch einen Maschendrahtzaun vom Park getrennt. Damit haben Spione von der Zweitliga-Konkurrenz beste Sicht aufs Geschehen – zum Beispiel auf die Standardvarianten, die Neuhaus einstudieren lässt. Das ist ein klarer Wettbewerbsnachteil.

Bis zur Eröffnung der neuen Dynamo-Heimat gibt es nur eine Lösung, den Umzug ins benachbarte DDV-Stadion. Dafür ist allerdings die Zustimmung der Betreibergesellschaft nötig, die den Rasen für die Spiele schonen will.

Dass die Generalprobe am Freitag, 14 Uhr, gegen FK Mlada Boleslav in der Heimstätte der Schwarz-Gelben ausgetragen wird, ist deshalb auch keine Selbstverständlichkeit, für Neuhaus aber der Idealfall. Er kann auf neuverlegtem Grün seine Stammelf testen – oder zumindest den Teil, der fit ist. Torwart Marvin Schwäbe wurde am Mittwochabend beim Kniespezialisten Dr. Ulrich Boenisch in Augsburg der eingerissene Teil des Meniskus entfernt. Er wird ebenso fehlen wie Patrick Möschl und Jannik Müller, die beide an einem Magen-Darm-Virus laborieren. Kapitän Marco Hartmann fällt wegen einer Muskelverhärtung aus, trainierte individuell. Standschwierigkeiten hatte er aber keine.

