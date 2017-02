Kreativ, fleißig, engagiert Die Gemeinde Schwepnitz zeichnete zum Neujahrsempfang drei Bürger für ihre ehrenamtliche Arbeit aus. Alle wirken eher im Stillen.

Bürgermeisterin Elke Röthig (3.v.l.) und Ortsvorsteherin Gudrun Müller (r.) gratulierten den verdienten Ehrenamtlern: Wilfried Jurisch (v.l.), Siegbert Heide und Heike Gersdorf (2.v.r). © Nicole Preuß

Die Gemeinde Schwepnitz hat Glück. Sie hat, wie viele andere Gemeinden der Region auch, viele Bürger, die die Arbeit in Vereinen, in der Kommunalpolitik und darüber hinaus ehrenamtlich unterstützen. Drei von ihnen wurden jetzt beim Neujahrsempfang der Gemeinde Schwepnitz am vergangenen Donnerstag ausgezeichnet. Alle drei gehören zu den stillen, aber sehr zuverlässigen und ausdauernden Helfern im Hintergrund.

Heike Gersdorf aus Cosel macht sich zum Beispiel um die Sportgruppe des Dorfes verdient. Sie ist ständig in Bewegung, läuft viel, fährt Rad und trifft sich jeden Mittwochabend mit den Frauen der Sportgruppe im Ort. Ortsvorsteherin Gudrun Müller, die die Laudatio auf die engagierte Coselerin hielt, fand beschreibende Adjektive. Heike Gersdorf sei kreativ, hilfsbereit und bescheiden. Die Betonschalen an der Bushaltestelle werden von ihr immer wieder neu bepflanzt. „Im vergangenen Jahr fand man darin sogar selbst gebastelte Osterhasen aus Stroh“, sagt Gudrun Müller. Heike Gersdorf ist Kassenprüferin im Kultur- und Heimatverein des Ortes, ist stets bei den Arbeitseinsätzen dabei und begleitete zeitweise den Fackelumzug zum Hexenfeuer mit ihrer Gitarre. „Wir haben nicht lange überlegt, wen wir auszeichnen wollen, wir waren uns sehr schnell einig“, sagt Gudrun Müller.

Der Bulleritzer Ortsvorsteher Torsten Krause, der im vergangenen Jahr selbst ausgezeichnet worden war, hielt die Laudatio auf einen außergewöhnlich engagierten Bulleritzer. Der Lehrer Siegbert Heide kam unter glücklichen Umständen nach Bulleritz und arbeitete nach der Wiedervereinigung als Gemeinderat und Ortschaftsrat mit. Torsten Krause würdigt seine begeisternde Art, sein kompromissförderndes Verhandlungsgeschick und seine fleißige Arbeit für die Gemeinde. „Er kann Menschen erreichen und begeistern“, sagt Torsten Krause. „Er hat auch dafür gesorgt, dass unsere Gemeinde eigenständig und selbstbestimmt bleibt.“ Siegbert Heide hat es aber nicht dabei belassen. 1984 wurde er Vorsitzender der SG Bulleritz und engagierte sich seit 1985 im DRK Ortsverband Bulleritz. „Wir danken ihm für sein opferreiches, uneigennütziges und freies Handeln“, sagt Torsten Krause und überreicht Siegbert Heide den Ehrenamtspreis, einen individuell gestalteten Keramikpokal.

Der Dritte im Bunde ist Wilfried Jurisch. Der Zeisholzer ist immer da, wenn er gebraucht wird, und brachte sich schon früh in das Leben in seinem Dorf ein. 1968 trat er in die Freiwillige Feuerwehr ein. Er engagierte sich im Gemeinderat und arbeitete später im Ortschaftsrat mit, den er heute noch mitbestimmt. Er sorgt mit seiner Technik für das Aufstellen des Maibaums und das Beräumen des Platzes nach dem Maifeuer. „Der Rodelberg in Zeisholz ist allein seiner Initiative zu verdanken“, sagt sein Laudator, der Zeisholzer Ortsvorsteher Norbert Lode. Ein wichtiges Amt ist das des Friedhofsverwalters, das er bis 2005 innehatte. Er suchte mit den Angehörigen eine Grabstelle für den Verstorbenen aus, er organisierte das Ausheben des Grabes und läutete die Glocke. Das Ausläuten bei Beerdigungen übernimmt er noch immer. „Er macht keine großen Worte um seine Tätigkeit“, sagt Norbert Lode. Doch man könne sich ganz auf ihn verlassen.

zur Startseite