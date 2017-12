Krawalle nach Jerusalem-Entscheidung

Fatah-Mitglieder verbrennen am 7. Dezember 2017 in Gaza Plakate mit dem Konterfei von US-Präsident Trump. © dpa

Jerusalem. Bei Krawallen in Jerusalem und den Palästinensergebieten sind mindestens 109 Menschen verletzt worden. 17 seien durch scharfe Munition getroffen worden, teilten das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza und der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond am Freitag mit.

Nach den muslimischen Freitagsgebeten war es zu Zusammenstößen von Palästinensern mit israelischen Sicherheitskräften gekommen. Tausende Palästinenser demonstrierten in Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen gegen die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch US-Präsident Donald Trump.

Nach einem Bericht des Fernsehsenders Al-Dschasira setzten Sicherheitskräfte in Hebron auch scharfe Munition ein. Die Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.

Die radikal-islamische Hamas hatte für Freitag zum Beginn eines neuen Palästinenseraufstands (Intifada) aufgerufen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch in einem historischen Alleingang Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Die Palästinenser reagierten empört, Israel dagegen euphorisch. (dpa)

