Krautstrecke und frisches Brot

Im Steinaer Vereinshaus ist am Sonntag Kirmes. © Archivfoto: Constanze Knappe

Am 23. Oktober wird in Steina von 13 bis 18 Uhr zur traditionellen Kirmes ans Vereinshaus geladen. Der Heimatverein Niedersteina bereitet derzeit das Ereignis liebevoll vor. Mit Unterstützung vieler Helfer. Auf dem Hof zeigen die Oldtimerfreunde Steina an historischer Technik, wie vor etwa 100 Jahren aus Getreide Mehl und daraus wohlschmeckende Schrotbrote entstanden. Von den warmen Laiben kann man kosten. Außerdem bäckt der Heimatverein Niedersteina am Holzofen Sauerteigbrote, die man kaufen kann. Und natürlich darf die beliebte Krautstrecke nicht fehlen. Bei Bedarf sollte man sich ein Gefäß mitbringen. Die Ausstellung im Vereinshaus bietet Vereinen eine Plattform, sich in ihrer Vielfalt zu präsentieren. Außerdem erfährt man hier Interessantes aus Steinas Geschichte. Das Chronikzimmer ist geöffnet. Und wer den Webstuhl in der Heimatstube in Aktion erleben möchte, kann dies tun. Den Heimatkalender 2017 bietet der Verein ebenfalls an. Er enthält historische Aufnahmen aus dem bäuerlichen Leben aller drei ehemaligen Ortsteile. Die jüngeren Besucher können sich mit Basteln, Malen und Schminken beschäftigen. Der frischgepresste Apfelsaft des Obstbauvereins wird mit Sicherheit munden. (szo)

