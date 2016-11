Krauses öffnen den Hofladen wieder In dem Geschäft in Großdrebnitz gibt es Rind aus eigener Zucht und Schwein vom zertifizierten Partner. Nicht nur die Rouladen sind ein Renner.

Antje und Mike Krause in ihrem Hofladen in Großdrebnitz. Er füllt sich jetzt nach und nach wieder, denn kommende Woche gibt es dort den nächsten Verkauf. Neben Fleisch- und Wurstwaren wird von Krauses oder Produzenten aus der Gegend selbst Gemachtes angeboten wie Eierlikör und Honig. Im Hofladen verkaufen die Krauses auch die frische Milch von ihren Kühen. Wer will, bringt ein Gefäß mit. Es gibt aber auch Krüge und Flaschen zu kaufen. © Rocci Klein

Antje Krause (39) schaut auf die Uhr. Zeit, die kleine Lilo aus dem Bett zu holen. Länger als bis um zehn sollte der Vormittagsschlaf des Mädchens nämlich nicht dauern, sie schläft sonst mittags nicht. In der Bauernküche, wo sich die Landwirt-Großfamilie Krause mehrmals am Tag zum Essen trifft und wo die Arbeit besprochen wird, sitzen auch wir zum Gespräch. Hier bekommt Lilo ihr Fläschchen. Freundlich strahlt die kleine immer wieder. Zwischen großem Herd und Eckbänken um mehrere Tische steht das Laufgitter. Aber dann kommt die Oma und nimmt das Mädchen mit zu sich. Gern sehen das die Eltern.

Als sich Lilo – das Geschwisterkind von Emil (7), Vicky (13) und Vivi-Ann (18) – ankündigte, haben Mike und Antje Krause beschlossen, das Schlachten und Verarbeiten ihrer Rinder für den Hofladen vorübergehend zu lassen. Die Schweinzucht wurde ganz eingestellt und das eigene Vieh an einen Schlachthof verkauft. Seine Frau sollte genug Zeit haben für die ganz kleine und alle Kinder. „Das ist ja auch ein Ganztagsjob“, sagt Mike Krause (44). Jetzt, da das Nesthäkchen neun Monate alt ist, öffnen die Krauses ihren Hofladen aber wieder.

Die Premiere nach der Pause gab es im Oktober. Die Kunden zog das von weiter her an, einige bis aus Dresden. Die Stammkundschaft war wieder da und es kamen neue Käufer. Zwei Bullen wurden zuvor geschlachtet und verarbeitet. Übriggeblieben ist nichts. Geöffnet ist der Hofladen nun wieder einmal im Monat für zwei Tage. Für mehr reiche die Nachfrage (noch) nicht. Aber problemlos könnte für die jetzt geplanten zwei Tage mehr Fleisch verarbeitet werden. Rindfleisch, das direkt vom Erzeuger kommt. Von Tieren, die von Krauses in Großdrebnitz gezüchtet und aufgezogen werden. 40 Bullen mästen sie insgesamt.

Mike Krause hat den Hof 2011 von seinen Eltern übernommen. Seit zwei Jahren führt seine Frau Antje den Laden. Sie ist Verwaltungsfachangestellte und keine gelernte Fleischerin. Aber sie durfte von ihrer Schwiegermutter viel lernen. „Und ich lerne immer noch“, sagt sie. Dass seine Frau den Hofladen übernimmt, „war unser gemeinsamer Wunsch“, sagt Mike Krause. Zusammengefasst könnte man sagen, aus familiären und betriebswirtschaftlichen Gründen. „Bauer sucht Frau“ war nicht nötig. Die beiden haben sich im Internet gesucht und gefunden.

Schweinefleisch wird zugekauft

Gerade kommen Mike und Antje Krause von einer Messe. Sie hat von dort für den Hofladen neue Ideen mitgebracht. Eine bestimmte Tüte, die sie gesehen hat, würde sie gern einführen. Die Tüte sieht schön aus und ist abbaubar. Auf beides gilt es Wert zu legen, sagt Antje Krause. Und sie hat gegartes Rind gekostet, eine Art Schinken. Jetzt will sie das Zubereiten ausprobieren, und wenn es gelingt, dieses selbst gemachte Produkt im Laden anbieten. Das passt zur Strategie, den Hofladen auf den Verkauf von Rindfleisch zu spezialisieren.

Die eigene Schweinemast wurde nicht wieder aufgenommen. Schweinefleisch wird jetzt zugekauft. Dafür hat Landwirt Krause genau hingeschaut und schließlich den Vertrag mit dem Unternehmen Mega Dresden geschlossen. So kommt nach Großdrebnitz nun nur Schwein mit dem Qualitätssiegel „Sachsenglück“ aus der Region. „Wir haben nicht nach dem günstigsten Preis, sondern im Sinne unseres Hofladens entschieden“, sagt Mike Krause.

Das Rindfleisch aus Krauses Ställen war zum Verkaufs-Neustart im Oktober zum Teil schon durch die Vorbestellungen weg. Vor allem Rouladen sind ein Renner. Aber auch Rindslende, Pökelrind, Tafelspitz oder die Rumpsteaks verkaufen sich gut. Gepökelt wird selbst. Entrecote – das Steak mit Fettkern und dicker als ein Rumpsteak – lieben Gourmets. Im Hofladen verkauft es sich noch nicht so gut. „Vielleicht empfehle ich dazu demnächst Rezepte“, denkt sich Antje Krause. Apropos Rezepte: Die Wurst, die aus Krauses Rindern von einem Fleischer gemacht wird, basiert zu einem großen Teil auf Familienrezepten. Was von Krauses kommt, soll nach Krause schmecken. Es sei denn, die Feuerwehrleute von nebenan bestellen sich eine besonders scharfe Salami. „Dann bekommen sie die“, sagt Mike Krause. Kunden lieben aber auch den Rindfleischsalat. „Wir können ihn kiloweise machen“, sagt Antje Krause.

Immer mehr Lohnarbeit

Der Hofladen ist eines von vier Standbeinen des Familienbetriebes, um dessen Existenz Mike Krause kämpfen muss: „Wir machen es aus Enthusiasmus, nicht wegen Geld. Geld hätten wir mehr, wenn wir als Arbeitnehmer gehen würden.“ Ihm bleibe weniger als der Mindestlohn und trotzdem kann er sich nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. Einmal Landwirt, immer Landwirt. Deshalb bemühe er sich auch um den landwirtschaftlichen Nachwuchs, arbeite zum Beispiel in Prüfungskommissionen für Landwirte und Meister in der Landwirtschaft. Aber, sagt Mike Krause, „um die ganzen Krisen zu bewältigen und den eigenen Betrieb zu halten, musst du die Lücken finden. Die Milchkrise wird nicht die letzte Herausforderung sein.“

Das Hin und Her beim Milchpreis geht schon länger an die Nerven und kostet der Landwirt-Familie in Großdrebnitz Kraft. Mike Krause sagt, er nimmt immer mehr Lohnarbeit an, um seinen Betrieb über Wasser zu halten. Aber während er für andere Bauern arbeitet und zum Beispiel Gülle ausfährt, um Geld zu verdienen, bleibt Arbeit auf seinem Hof liegen: „Wir arbeiten alle mehr, haben aber nicht mehr. Ohne die Familie und die guten Mitarbeiter würde es überhaupt nicht gehen. Sie sind das A und O.“ Dass der Hofladen so gut angenommen wird, sei Ansporn. Dadurch sehe er, dass zum Glück Menschen landwirtschaftliche Arbeit noch schätzen.

Antje Krause arbeitet nicht mehr im Büro, sondern hilft ihrem Mann auf dem Hof. Das gefällt ihr. Inzwischen hat sie sich auch den Landfrauen in Großdrebnitz angeschlossen, sie treffen sich regelmäßig. Sie hat sich ein Spinnrad angeschafft, wäscht, kämmt und verspinnt Wolle von Schafen und Alpakas. Die fertige Wolle verkauft sie.

Hofladen Krause, Großdrebnitzer Straße 26, 01877 Bischofswerda, geöffnet am 17.+18.11. sowie 15.+16.12., do 14-18 Uhr, fr 9-18 Uhr; für Bestellungen 01522 33 55 770 (Telefon, Whatsapp, SMS) oder keinpapier@gmx.de

zur Startseite