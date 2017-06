Krause verzichtet auf OB-Kandidatur Der ehemalige Finanzbürgermeister und jetzige SPD-Stadtrat tritt in Weißwasser nicht an. Die SPD unterstützt einen anderen Kandidaten.

Ronald Krause, SPD-Stadtrat von Weißwasser © Joachim Rehle

Der SPD-Ortsverein Weißwasser wird zu der am 24. September stattfindenden Oberbürgermeisterwahl nicht mit einem eigenen Kandidaten antreten. Das teilte nun der Ortsvereinsvorsitzende Knut Olbrich mit. Damit steht fest, dass auch der ehemalige Finanzbürgermeister und jetzige SPD-Stadtrat Ronald Krause sich nicht zur Wahl stellt. Er stehe für eine Kandidatur nicht zur Verfügung, hieß es. Krause hatte sich in der Mitgliederversammlung des Ortsvereins im März eine Bedenkzeit bis Juni erbeten und die Entscheidung nun dem Vorstand mitgeteilt, schreibt Olbrich in seiner Mitteilung.

Die SPD unterstützt nun den unabhängigen Kandidaten Rico Jung. Er zeichne sich durch seine langjährige Verwaltungserfahrung aus und überzeuge mit seinen Ideen für eine erfolgreiche Entwicklung der Stadt, so Olbrich. Die Wahlempfehlung kommt nicht unerwartet. Jungs Frau Kathrin ist Mitglied des Ortsvereins und sitzt gemeinsam mit Ronald Krause für die SPD im Stadtrat. (SZ/sdt)

