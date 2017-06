Krauschwitzer weiter skeptisch Die Bürger wollen wissen, was mit dem neuen Freizeitpark auf sie zukommt. Bürgermeister Rüdiger Mönch hält das für verfrüht.

Die Gemeinde plant, im ehemaligen Helmut-Just-Stadion einen Freizeitpark für Touristen und Einheimische einzurichten © Johannes Rehle

In der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche trugen Bürger erneut Bedenken in Bezug auf den geplanten Freizeitpark „Abenteuer Neiße“ vor. Ein Bürger bemängelte, dass bei der Kurzinformation zu dem Vorhaben von Bürgermeister Rüdiger Mönch im Mai keine Fragen zugelassen gewesen seien. Mönch wollte das nicht geltenlassen und erklärte, Fragen seien jederzeit willkommen. Bisher sei er auf das Thema nur im Gemeinderat angesprochen worden, sagte er. Die Forderung nach einer Einwohnerversammlung mit Planer Ansgar Kaup wies er zurück. Dafür sei es seiner Meinung nach noch zu früh. „Wir wollen uns dazu im Herbst zusammensetzen.“

Die Gemeinde plant, im ehemaligen Helmut-Just-Stadion einen Freizeitpark für Touristen und Einheimische einzurichten. Kernstück ist ein 16 Meter hoher Kletterfelsen. Außerdem sind nach einem ersten Entwurf weitere Kletterfelsen, unterirdische Grotten zum Spielen für Kinder, ein Spielplatz, ein Seniorenschach, eine Kegelbahn und ein Grillplatz mit Infotafel sowie weitere Freizeitmöglichkeiten vorgesehen. Thematisch ist die rund 440000 Euro teure Anlage an den Geopark Muskauer Faltenbogen und das Eiszeitdorf Krauschwitz angelehnt.

Bereits im April waren Bedenken in Bezug auf die laufenden Kosten und Kritik an der Informationspolitik der Gemeinde laut geworden. Im Mai stellte Bürgermeister Mönch daraufhin eine Kostentabelle vor. Danach ist der größte Kostenfaktor die Pflege des Rasens während der Sommermonate. Jährlich sollen nicht mehr als insgesamt 5000 Euro anfallen, so die Schätzung.

