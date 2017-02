Krauschwitzer Stadion wird zur Abenteuerwelt

Sanierung: An der Grundschule Sagar besteht dringender Handlungsbedarf Das größte Projekt ist die Sanierung der Grundschule in Sagar, für die der Gemeinde fast 700000 Euro Fördermittel bewilligt worden sind. Was jetzt noch fehlt, ist eine Beteiligung von Weißkeißel am Krauschwitzer Eigenanteil. Die Entscheidung dazu fällt der dortige Gemeinderat im März. Danach kann gebaut werden. Wann welche Arbeiten durchgeführt werden, soll im nächsten Technischen Ausschuss besprochen werden, erklärt Bürgermeister Rüdiger Mönch. Die Bauarbeiten verteilen sich aber schon wegen der Vorgaben zu den Fördermitteln auf die Jahre 2017 und 2018. Der Bürgermeister geht davon aus, dass wohl in den Sommerferien gebaut werden wird, um den Schulbetrieb nicht zu stören.

Ausbau: Sagars Hochwasserschutz wird erneuert und erhöht Am Neißedeich in Sagar laufen die Arbeiten bereits seit voriger Woche. Dabei wird der Hochwasserschutz verbessert, damit dieser künftig Hochwassern mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 100 Jahren standhält. Verantwortlich hierfür ist die Landestalsperrenverwaltung. Die Arbeiten dauern etwa ein Jahr und kosten 1,5 Millionen Euro, finanziert aus EU-Mitteln. Die Gemeinde selbst werde lediglich den Gehweg und die Straßenbeleuchtung in diesem Bereich erneuern, so Rüdiger Mönch. Die Kosten sollen für den Gehweg bei etwa 7000 Euro liegen.

Reparatur: In Pechern werden letzte Hochwasserschäden beseitigt Beim Hochwasser 2010 ist die Brücke vor dem Wehr in Pechern durch zurückgestautes Wasser unterspült worden. Die Schäden an dem Bauwerk sollen nun beseitigt werden. Dabei sollen die Stützen saniert und die Brücke dadurch statisch ertüchtigt werden, erklärt der Bürgermeister. Zudem soll das Geländer so verändert werden, dass die Brücke nicht mehr von Fahrzeugen befahren werden kann. Das Projekt kostet rund 35000 Euro und wird zu 90 Prozent durch Gelder aus dem Hochwasserfonds finanziert. Wann die Arbeiten beginnen, ist derzeit noch unklar. Fest steht aber, dass sie noch in diesem Jahr durchgeführt werden müssen.

Umgestaltung: Das Stadion wird zur Abenteuerwelt In den nächsten anderthalb Jahren wird das Krauschwitzer Stadion zu einer Freizeit- und Gletscher-Abenteuerwelt für Groß und Klein. Geplant sind verschiedene Spielmöglichkeiten wie Boulderfelsen und unterirdische Grotten sowie ein Seniorenschach, eine Kegelbahn und ein Rastplatz mit Grill. Das Highlight soll ein 16 Meter hoher Kletterfelsen werden. Dieser soll im Sommer gebaut werden, der Rest im nächsten Jahr. Im dritten Quartal 2018 soll dann alles fertig sein. Für das Projekt stehen der Gemeinde Fördergelder in Höhe von 537000 Euro zur Verfügung.

Abriss: Der Rest der alten Turnhalle an der Oberschule soll verschwinden Mit fünfjähriger Verspätung will Krauschwitz den letzten Teil der alten Turnhalle an seiner Oberschule abreißen. Ein Sender des Katastrophenschutzes auf dem Dach hatte den Abriss des gesamten Gebäudes verhindert. Doch der ist seit vorigem Jahr weg. Die ersten Planungen zum Abriss hat der Gemeinderat im Herbst in Auftrag gegeben. Der Rückbau wird kompliziert, weil der Gebäudeteil an einer Seite an die Oberschule und an der anderen an die 2013 eingeweihte neue Turnhalle grenzt. Die Kosten belaufen sich auf 60000 Euro. Um die zu finanzieren, braucht die Gemeinde Fördermittel. Ein entsprechender Antrag sei bereits eingereicht und Vorabsprachen getroffen worden, sagt Rüdiger Mönch. Die Entscheidung wird wohl im März fallen.

Sanierung: Das Kulturhaus Sagar wird fit für die Zukunft Krauschwitz will den Traditionsraum im Kulturhaus Sagar künftig vermehrt für Veranstaltungen nutzen. Dazu soll das Gebäude isoliert und ein neuer Fußboden, neue Fenster und eine neue barrierefreie Toilette eingebaut werden. Die Kosten von knapp 70000 Euro werden über Fördermittel finanziert. Nach dem Karneval werde man sich mit den Planern abstimmen, wann die Arbeiten durchgeführt werden, kündigt Rüdiger Mönch an.