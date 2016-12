Krauschwitz wirbt um Geld aus Weißkeißel Um die Grundschule Sagar zu sanieren, braucht Krauschwitz jeden Euro. Deshalb soll sich Weißkeißel beteiligen.

Nach der Sanierung des angrenzenden Kinderhauses mit Kita und Hort soll 2018 auch an der Grundschule „Neißekinder“ in Sagar gebaut werden. © André Schulze

Bis die Sanierungsarbeiten an der Grundschule in Sagar beginnen, vergeht noch gut ein Jahr. Trotzdem hat die Gemeinde Krauschwitz mit dem Projekt bereits jetzt alle Hände voll zu tun. Denn die Finanzierung, die unter anderem über verschiedene Fördertöpfe bewerkstelligt werden soll, ist noch nicht endgültig gesichert. Ginge es nach Krauschwitz, sollte sich daran auch Weißkeißel beteiligen. Denn beide Gemeinden haben seit Jahren einen gemeinsamen Grundschulbezirk., weshalb auch Weißkeißeler Kinder die Schule besuchen.

Mit der Vereinbarung habe man Krauschwitz alle Aufgaben übertragen, keine Mitsprache bei Entscheidungen, aber dafür auch nichts zu zahlen, erklärt Weißkeißels Bürgermeister Andreas Lysk in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Doch das beabsichtige Krauschwitz nun zu ändern. Deshalb haben Lysk und Mitglieder des Gemeinderats am Dienstag an einer Sitzung des Krauschwitzer Verwaltungsausschusses teilgenommen, in der genau das Thema gewesen ist. Dort habe man das Bauvorhaben vorgestellt, erklärt der Krauschwitzer Bürgermeister Rüdiger Mönch auf SZ-Nachfrage. Im Januar soll das Thema dann auch im Krauschwitzer Gemeinderat besprochen werden – allerdings wieder im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

Details aus der ebenfalls nicht-öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses nennt keiner der beiden Bürgermeister. Fest steht aber, dass es dabei aber auch um die Finanzierung der Schulsanierung gegangen ist. Man werde sich zu dem Thema eine Meinung bilden und das mit dem Gemeinderat im Januar und Februar diskutieren, teilt Lysk mit. Bis Ende Februar soll dann eine Entscheidung getroffen werden, ob, wie und gegebenenfalls in welcher Höhe sich Weißkeißel an der Kosten der Grundschule beteiligen werde. Dazu nimmt an der Januar-Sitzung des Weißkeißeler Gemeinderats auch Rüdiger Mönch teil. Dort werde er erklären, was Krauschwitz vorhabe, sagt der Bürgermeister. Damit hofft Mönch, die Weißkeißeler von einer Beteiligung an der Finanzierung überzeugen zu können. Über die Frage, ob die Schule künftig einzügig – also mit einer Klasse pro Schuljahr – wird, werde es aber weiter Diskussionen geben, so Mönch. Da helfe nur reden, reden und sehen, wie man eine Lösung finde.

Im Zuge der Schulsanierung sollen die Heizung, die Elektroanlagen, die Lüftung und die Sanitäranlagen erneuert werden.

zur Startseite