Krauschwitz will Geld von der Erlebniswelt

Krauschwitz. Das Kinder- und Familienbad Erlebniswelt Krauschwitz erzielte 2016 zum zweiten Mal in Folge einen leichten Überschuss. Den will sich die Gemeinde nach steuerrechtlicher Prüfung gegebenenfalls zurückerstatten lassen. Der Gemeinderat hat nun einen entsprechenden Beschluss auf den Weg gebracht. Die Festlegung soll auch für 2017 gelten.

Bei der Erlebniswelt Krauschwitz handelt es sich um eine hundertprozentige Tochter der Gemeinde. Sie überweist als Alleingesellschafterin gemäß einer schuldrechtlichen Vereinbarung einen jährlichen Verlustausgleich von maximal 300 000 Euro an das Familienbad und übernimmt zusätzlich die Reparaturkosten. Im Gegenzug zahlt das Bad über 260 000 Euro Pacht an die Gemeinde. Der Landkreis Görlitz beteiligt sich an den jährlichen Betriebskosten mit einem Zuschuss von 50 000 Euro. Die Erlebniswelt erreichte in den letzten Jahren eine beachtliche Besuchersteigerung. 2016 nutzten etwas mehr als 80 000 Gäste die Angebote des Badess. (SZ/sdt)

zur Startseite