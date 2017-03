Krauschwitz will das O.L. im Namen

Wenn es nach dem Gemeinderat geht, soll der Name auf diesem Ortsschild um ein „O.L.“ ergänzt werden. © André Schulze

Krauschwitz. Der Ortsname von Krauschwitz soll um das Kürzel „O.L.“ für Oberlausitz erweitert werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bürgermeister Rüdiger Mönch muss den Namenszusatz nun zur Genehmigung beim Landratsamt einreichen.

Damit unternimmt die Gemeinde anderthalb Jahre nach dem ersten Beschluss zu dem Thema nun einen erneuten Versuch zur Namenserweiterung. Damals hatte der Gemeinderat beschlossen, den Namen in „Krauschwitz/O.L.“ zu ändern. Das ist jedoch vom sächsischen Innenministerium abgelehnt worden, weil solche Zusätze nur bei Gemeinden zur Anwendung kommen, die mit anderen Orten verwechselt werden könnten. Krauschwitz hat aber nicht nachgegeben und die Historie erläutert. So hat der Ort einen solchen Zusatz bereits bis zur Entstehung der Einheitsgemeinde mit den Neißedörfern im Jahr 1994 geführt. Daraufhin hat das Ministerium in Dresden nachgegeben und Zusatz O.L. ohne Schrägstrich empfohlen. (SZ/bb)

