Krauschwitz und Bad Muskau werden eins Die Kommunen wollen zu einer Gemeinde verschmelzen. „Wir können nichts tun, um die Zahlen zu verbessern“, so Rüdiger Mönch, Bürgermeister von Krauschwitz. Vorher werden die Bürger gefragt.

Rüdiger Mönch, Bürgermeister der Gemeinde Krauschwitz © Rolf Ullmann

Irgendetwas liegt an diesem Abend in der Luft. Die Sitzung des Gemeinderates Krauschwitz dauert noch nicht lange, aber die Luft ist zum Schneiden. Schnell wird klar, warum: Die Gemeinde steckt in einer dauerhaften finanziellen Schieflage. „Wir werden es nicht mehr schaffen, aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, der den gesetzlichen Anforderungen entspricht“, sagt Bürgermeister Rüdiger Mönch. Nicht dieses Jahr, und auch die nächsten Jahre nicht.

Einen möglichen Ausweg aus der Situation bietet die Bildung einer Einheitsgemeinde gemeinsam mit Bad Muskau. Dort stehe man einer Vereinigung positiv gegenüber, so Mönch. Das haben eine Reihe von Gesprächen mit seinem Bad Muskauer Amtskollegen, Andreas Bänder, deutlich gemacht. Weil die Zeit drängt, fassen die Gemeinderäte an diesem Abend einen Grundsatzbeschluss über die Aufnahme entsprechender Verhandlungen. Allerdings nicht einstimmig. Es gibt Vorbehalte: Thomas Najork (CDU) hat Zweifel, ob die Arbeit bis Ende 2019 überhaupt zu schaffen sei. Marlies Wudi (Freie Wähler Krauschwitz, FWK) will nichts übers Knie brechen und in jedem Fall die Bürger einbeziehen. Einen Bürgerentscheid fordert auch Dieter Heyne (CDU). Frank Lehmann (FWK) gibt zu bedenken, dass aus zwei Armen niemand Reicher werde. Tatsächlich knabbert Bad Muskau, bildlich gesprochen, seit Jahren am Hungertuch. Lehmann will wissen, warum Krauschwitz nicht mit Weißwasser Verhandlungen aufnehme. Die Stadt schreibt schwarze Zahlen, arbeitet aber an einem Sparkonzept. Der aktuelle Haushalt soll in der nächsten Woche beschlossen werden. Doch eine Weißwasser-Lösung hätte Bad Muskau isoliert und sei vom Landkreis abgelehnt worden, so Mönch auf Nachfrage.

Hat die Gemeinde also noch eine Wahl? „Wir sind nicht pleite“, betont Rüdiger Mönch. Die Pflichtaufgaben bei Schulen, den Kitas, im Brand- und Katastrophenschutz sowie beim Straßenunterhalt wird die Gemeinde nach wie vor erfüllen können. Auch der Betrieb des Familienbades Erlebniswelt – die Anteile liegen zu hundert Prozent bei der Gemeinde – sei aktuell nicht gefährdet, heißt es in der Sitzung.

Dennoch wird es finanziell immer enger. Im aktuellen Doppelhaushalt für 2017/18, der an diesem Abend gesondert beschlossen wird, fehlen laut Kämmerin Maren Helbig insgesamt über 442 000 Euro an liquiden Mitteln. Im laufenden Geschäft (Ergebnishaushalt) sind es knapp 190 000 Euro. Die Kredittilgung muss über die Aufnahme zusätzlicher Kassenkredite finanziert werden (gesamt: 442 550 Euro). „Aber wir können nichts tun, um die Zahlen zu verbessern“, meint Mönch. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind im Vergleich zu 2012 (knapp 800 000 Euro) um fast die Hälfte gesunken (2016: 430 000 Euro). Was der Freistatt an Geld zur Bewältigung der gemeindlichen Aufgaben überweist (Schlüsselzuweisungen), reicht Krauschwitz als Kreisumlage nach Görlitz weiter. 2016 lagen die Abgaben an den Landkreis mit knapp einer Million Euro sogar über den Schlüsselzuweisungen. Gleichgeblieben sind allein die Hebesätze für die Grundsteuer.

Bei den nun anstehenden Verhandlungen über eine Einheitsgemeinde drängt die Zeit. Für 2019 reicht die Zeit nicht aus. 2021 ist für das Kommunalamt Görlitz kaum akzeptabel, weil zu lang. Außerdem stünde dann die nächste Bürgermeisterwahl in Krauschwitz an. Bevor die Verhandlungen aufgenommen werden können, muss ein vergleichbarer Grundsatzbeschluss auch in Bad Muskau fallen. Gebietsänderungen sind laut Sächsischer Gemeindeordnung nur mit den Bürgern möglich. Rüdiger Mönch rechnet mit einem Termin für den Bürgerentscheid im nächsten Jahr. Bad Muskau entscheidet selbstständig darüber. Vorher will Mönch gemeinsam mit Andreas Bänder und dem Finanzministerium über den Finanzbedarf der Doppelgemeinde reden. „Dann haben wir belastbare Zahlen, über die wir mit den Bürgern sprechen können“, sagt er auf Nachfrage.

Als einzige Alternative zum Zusammenschluss mit Bad Muskau sieht Mönch nur einen radikalen Schnitt. Aber was heißt das? Maximal mögliche Elternbeiträge bei den Kita-Gebühren, Steuern weit über dem sächsischen Schnitt, die Streichung fast aller Investitionen und sogar die Stilllegung oder den Verkauf der Erlebniswelt. „Dann würde sich hier nichts mehr bewegen. Aber wir wollen weiter handlungsfähig bleiben.“

zur Startseite