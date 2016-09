Krauschwitz kann Reste der Turnhalle abreißen Der Sendemast, der das Projekt bisher verhindert hat, ist weg. Was jetzt noch fehlt sind Fördergelder.

Bild des letzten Abschiedstänzchens für die Turnhalle. © André Schulze

Mit viereinhalbjähriger Verspätung kann Krauschwitz den letzten Teil der alten Turnhalle an seiner Oberschule abreißen. Denn der Gleichwellensender des Katastrophenschutzes, der damals den Abriss des gesamten Gebäudes verhindert hat, ist mittlerweile abgebaut worden. In seiner jüngsten Sitzung hat der Krauschwitzer Gemeinderat nun die ersten Planungen zum Abriss in Auftrag gegeben. Und eines steht bereits fest: Der Rückbau wird kompliziert. Denn der Gebäudeteil grenzt an einer Seite an die Oberschule und an der anderen an die 2013 eingeweihte neue Turnhalle.

Nach dem Rückbau des Senders sei der Gemeinde vom Landkreis signalisiert worden, dass dieser Gelder zum Abriss zur Verfügung stellen könne, heißt es in der Beschlussvorlage des Gemeinderats. Um diese abrufen und den Abriss beantragen zu können, seien jedoch Unterlagen nötig. Die sollen nun durch das Ingenieurbüro Dr. Armin Ussath erarbeitet und bis Mitte Oktober beim Kreis eingereicht werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 9 000 Euro. In der Ratssitzung ist allerdings nicht die komplette Planung sondern nur ein erster Teil im Umfang von etwa 3 400 Euro vergeben worden. Man könne nicht die ganze Planung vergeben, weil sie sonst nicht förderfähig wäre, erklärt Bürgermeister Rüdiger Mönch. Aktuell gehe es um den Projektantrag und man könne nur hoffen, die Genehmigung – also die Bewilligung von Fördermitteln für den Abriss – zu bekommen, sagt er.

Die Kosten für den eigentlichen Rückbau liegen dann wahrscheinlich bei 50 000 Euro. Diesen Wert schätzt Planer Armin Ussath in der Ratssitzung. Denn der Aufwand sei nicht zu vergleichen mit dem Rückbau eines normalen Hauses. „Dieser spezielle Rückbau hat viele Eigenheiten und Besonderheiten“, sagt er. Dazu zählt unter anderem die Höhe des Gebäudes, die den Einsatz eines Krans nötig mache. Hinzu kommen Besonderheiten in Bezug auf Umweltaspekte und die Entsorgung des Schutts. Die größten Schwierigkeiten wird aber wohl die fehlende Baufreiheit bereiten. So müsse man darauf achten, dass der verbleibende Zwischenbau keinen Schaden nehme, erklärt Armin Ussath. Außerdem seien eine gesonderte Zuwegung und spezielle Technik notwendig. Auf Nachfrage des Gemeinderats Frank Lehmann bezüglich noch vorhandener Planungsunterlagen des ersten Abrissprojekts, erklärt der Planer, dass jetzt völlig andere Bedingungen herrschen. Denn damals seien die anderen Gebäude nicht dabei gewesen.

Von der Gemeinderätin Marlies Wudi ist daraufhin die Frage in den Raum gestellt worden, ob es nicht besser wäre, die Halle stehen zu lassen, wenn die Kosten so hoch seien. Die Finanzierung, die sich die Gemeinde überlegt habe, lasse solche Gedankenspiele aber nicht zu, entgegnet der Bürgermeister. Konkrete Pläne, was nach dem Abriss aus der Fläche werden soll, gibt es noch nicht. Zunächst einmal soll das Areal renaturiert – auf gut Deutsch also begrünt – werden.

Für den Neubau der Turnhalle ist im Jahr 2012 die alte Turnhalle der Oberschule abgerissen worden. Weil die bestehende Nutzungvereinbarung für den Sendemast zwischen der Gemeinde und dem Landkreis im Jahr zuvor nicht fristgerecht gekündigt worden ist, hat sie sich automatisch um fünf Jahre verlängert. Die Umstellung auf Digitalfunk habe den Mast nun aber überflüssig gemacht, erklärt der stellvertretende Kreisbrandmeister Henry Kossack auf SZ-Nachfrage.

