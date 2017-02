Krauschwitz bekommt fast 700 000 Euro für die Grundschule Sagar Die Gemeinde hat am Dienstag die Förderzusage erhalten. Jetzt kann sogar mehr gebaut werden, als zunächst geplant.

Neben der Sanierung des rechten Gebäudeteils mit der Grundschule wird auch die historische Eingangstür aufgearbeitet. © andré schulze

Rietschen hat vorgelegt, jetzt zieht Krauschwitz nach. Als zweite Gemeinde habe Krauschwitz am Montag die Zusage für Fördermittel aus dem Landesprogramm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ erhalten, teilt Bürgermeister Rüdiger Mönch am Dienstag im Gemeinderat mit. Bei der Förderhöhe hat man Rietschen sogar überflügelt und erhält fast 700 000 Euro. Die sollen in die Sanierung der Grundschule in Sagar fließen. Damit hat sich die harte Arbeit der Gemeindeverwaltung gelohnt. Die hatte nämlich innerhalb kürzester Zeit den Fördermittelantrag erarbeitet und eingereicht.

„Das wird ein richtig tolles Jahr. Wir freuen uns sehr“, sagt Rüdiger Mönch. Denn es hatte bis vor Kurzem nicht danach ausgesehen, dass an der Grundschule alle nötigen Arbeiten durchgeführt werden könnten. Der Grund: Die Gemeinde hatte einen Antrag auf Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“gestellt, deren Höhe allerdings gedeckelt ist. Das Geld hätte bei einer Bewilligung des Antrags also nicht für alles gereicht. „Wir hätten nur den Brandschutz machen können“, sagt Kämmerin Maren Helbig.

Mitte Januar ist dann das neue Förderprogramm aufgelegt worden. Die Gemeindeverwaltung hat daraufhin den Kontakt zum Landkreis gesucht und sich verständigt, die Förderung der Schulsanierung über dieses Programm zu beantragen. „Innerhalb von 14 Tagen haben wir die Unterlagen für einen förderfähigen Antrag zusammengestellt“, sagt die Kämmerin. Das Kommunalamt und das Landratsamt hätten die Gemeinde dabei unkompliziert unterstützt. Finanzielle Hilfe erhält Krauschwitz von den beiden Fördervereinen der Grundschule und der Kita, die sich am Eigenanteil der Gemeinde beteiligen. Einen weiteren Teil des Betrages soll Weißkeißel tragen, da auch Kinder von dort die Grundschule besuchen. Dem Weißkeißeler Gemeinderat stellen Vertreter der Krauschwitzer Gemeindeverwaltung und die Planerin das Bauvorhaben am heutigen Donnerstag vor. Am Ende plant Krauschwitz mit einem Eigenanteil von 169 000 Euro und hat dabei auch vom Wechsel des Förderprogramms profitiert. Denn ursprünglich sollte dieser 180 000 Euro betragen. Gleichzeitig ist der finanzielle Umfang der Arbeiten, die durchgeführt werden können, um 100 000 Euro gestiegen. Jetzt können Maßnahmen im Wert von über 920 000 Euro umgesetzt werden.

Dazu zählen vor allem die Brandschutzmaßnahmen, durch die unter anderem ein zweiter Rettungsweg geschaffen und spezielle Türen eingebaut werden sollen. Außerdem werden die komplette Elektrik und die Heizungsanlage ausgetauscht und Lüftung und die Sanitäranlagen erneuert. Neben den Arbeiten am Hauptgebäude, soll auch das Nebengebäude im Hof ertüchtigt werden. Im Außenbereich wird ebenfalls etwas passieren. Dort sind ein Bolzplatz und ein neuer Spielplatz für die Schule geplant. Die aktuellen Spielgeräte seien aus Holz und müssten erneuert werden. Der alte Fahrradunterstand werde abgebaut und an einem anderen Standort ein neuer gebaut, erklärt der Bürgermeister.

Details zum Baubeginn stehen noch nicht fest. Die Arbeiten werden aber in jedem Fall in diesem und im nächsten Jahr stattfinden, da die Fördermittel jeweils zur Hälfte auf die beiden Jahre verteilt werden. „Da haben wir zu tun, damit wir das hinbekommen“, sagt Rüdiger Mönch.

