Kratzer auf dem Gesicht von Leverkusen Rudi Völler prägt die Werkself seit mehr als 20 Jahren. Vor dem Gastspiel bei RB Leipzig wächst die Kritik – aber nicht intern.

Rudi Völler blickte schon mal optimistischer in die Zukunft. © dpa

Rudi Völler hat aufreibende Wochen hinter sich, das war dem 56-Jährigen beim Kurzbesuch in seiner hessischen Heimat deutlich anzumerken. Eine halbe Autostunde von seiner Geburtsstadt Hanau entfernt, saß er am Mittwochabend auf der Tribüne des Darmstädter Stadions – und auch die etwas funzelige Beleuchtung konnte die Anspannung im Gesicht des Leverkusener Sportdirektors nicht verbergen. Beim Führungstor durch Julian Brandt schoss Völler vor Erleichterung regelrecht von seinem Sitz hoch, später durfte er noch das 2:0 durch Kevin Volland bejubeln.

Es war Bayers erster Erfolg nach zuletzt acht sieglosen Partien, zugleich der Premierendreier unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut. Der gefürchtete Plumpser ganz nah heran an den Relegationsplatz blieb den Rheinländern vor den Duellen mit den Spitzenteams damit erspart. Am Samstag gastiert Leverkusen in Leipzig. Die Rasenballer wollen nach dem 3:2-Erfolg in Mainz die englische Woche zur Neun-Punkte-Woche machen, um die Chancen zu erhöhen, sich auf direktem Weg für die Champions League zu qualifizieren.

Von Vizekusen weit entfernt

Das waren auch mal die Regionen, in denen sich Vizekusen einst tummelte. Von der Königsklasse ist Bayer inzwischen so weit entfernt wie Darmstadt vom Klassenerhalt. Und die Aussichten werden kaum besser, am Osterwochenende kommt dann Tabellenführer Bayern München zu Besuch. Weswegen Michael Schade nach dem dankbaren Vorprogramm beim abgeschlagenen Schlusslicht Darmstadt tief durchatmete und feierlich erklärte: „Das war das wichtigste Spiel der Rückrunde und für uns eine große Befreiung – aus der wir jetzt hoffentlich das Selbstvertrauen für den Endspurt schöpfen.“

Der Geschäftsführer formulierte seinen Frühjahrswunsch hin zum Minimalziel Europa League so vorsichtig, weil sich die Hoffnungen des Vorjahresdritten in dieser Saison schon häufiger in Luft auflösten. Cheftrainer Roger Schmidt kostete dies Anfang März nach knapp drei Jahren bei Bayer den Job. Bis zum Schluss kämpfte Völler um den Verbleib des widerspenstigen Sauerländers, der gesenkte Daumen des Gesellschafterausschusses war für den Sportchef auch eine persönliche Niederlage. Doch während Kollegen bei anderen Klubs hartnäckigen Krisen schon mal zum Opfer fallen, muss sich der Weltmeister von 1990 um seine Anstellung keine Sorgen machen.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Völler inzwischen von einer „verfluchten Saison“ spricht. Er selbst muss sich dabei den Vorwurf gefallen lassen, die schwindende Überzeugungskraft von Roger Schmidt bei seiner Mannschaft unterschätzt und einen geordneten Wechsel auf der Trainerbank in der Winterpause versäumt zu haben. Nach aktuellem Stand ebenfalls kein Ruhmesblatt waren die 42 Millionen Euro schweren Sommertransfers: Von den Neuzugängen Kevin Volland, Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic kommt allein Angreifer Volland gerade langsam ins Rollen.

Einen frischen Kontrakt erhielt vor der Saison auch Völler – ein Jahr vor Ablauf des alten Vertrags, mit Laufzeit bis Juni 2022. Zwei Monate vorher feiert Völler seinen 62. Geburtstag, und es ist sehr gut möglich, dass ihn die Gratulanten auch dann noch in Leverkusen antreffen. „Rudi Völler ist in der breiten Öffentlichkeit auch das Gesicht von Bayer“, sagte Werner Wenning, der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses, bei der letzten Vertragsverlängerung. Und auf den Verlust des eigenen Gesichts wird es der Klub kaum ankommen lassen.

Immer sind die Schiris schuld

Denn Völler, seit 1994 in Leverkusen auch schon als Spieler und Trainer tätig, gilt vor allem auch als Sympathieträger. Ein Image, dem keine seiner zahlreichen verbalen Entgleisungen der vergangenen Jahre dauerhaften Schaden zufügen konnte. Ex-Schiedsrichter Peter Gagelmann, inzwischen als TV-Experte im Einsatz, nannte er nach dem letzten Heimspiel gegen Wolfsburg (3:3) eine „Pflaume“. Und weil sich Völler beim selben Anlass wieder mal lieber über die Leistung des Unparteiischen ausließ als über die ausgesprochen dürftige Leistung der Werkself, attestierte ihm VfL-Stürmer Mario Gomez „ein bisschen Wahrnehmungsstörungen“.

Völlig klar sieht dagegen Stefan Kießling. Der 33-jährige Altmeister aus der Leverkusener Offensive spricht von einer „Saison, die nicht mehr gut werden kann“. Auch nicht für Rudi Völler. Eine deutsche Meisterschaft mit Bayer 04 hat sich der Rohrspatz der Liga angesichts der immer größeren Bayern-Dominanz schon vor einiger Zeit abgeschminkt. „Aber die Hoffnung, dass wir noch einmal Pokalsieger werden, habe ich noch nicht aufgegeben“, betonte er vor Beginn dieser Runde. Ein Satz mit einer gewissen Tradition: „Wir wollen endlich einen Titel“, benannte Rudi Völler einst seinen Fünfjahresplan. Das war im November 2011, anlässlich seiner vorletzten Vertragsverlängerung.

