Krankheitswelle schwächt Theater Vorstellungen mussten bisher kaum ausfallen. Das ging aber nur durch kreative Ideen und engagierte Mitarbeiter.

Die Erkältungszeit macht auch vor dem Team des Mittelsächsischen Theaters nicht Halt. Seit Weihnachten fallen immer wieder Mitarbeiter durch Krankheit aus. Trotzdem ist das Theater bemüht, sowohl in Döbeln als auch in Freiberg den Spielplan weitestgehend aufrecht zu erhalten. „Absagen musste das Mittelsächsische Theater glücklicherweise kaum Vorstellungen und ist bemüht, mit Ideen und Engagement kurzfristige Lösungen zu finden“, so Wiebke Waltemathe, stellvertretende Leiterin Öffentlichkeitsarbeit. So wurden beispielsweise Vorstellungen bereits getauscht oder es gab Umbesetzungen im Ensemble.

Die geplante Premiere von der Komödie „Der Kredit“ im Februar sowie Anfang März musste wegen einer Erkrankung verschoben werden. Neuer Termin für die Premiere am Theater in Döbeln ist nun der 31. März. Weitere Änderungen betreffen vor allem den Spielplan in Freiberg. So fiel dort unter anderem eine Aufführung von „Hamlet“ aus. Stattdessen wurde Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ gespielt. Für dieses Stück konnte Intendant Ralf-Peter Schulze sogar Martin Olbertz gewinnen. Er ist momentan als Regisseur am Theater zu Gast und übernimmt krankheitsbedingt die Rolle eines Gottes in dem Stück von Brecht. Olbertz inszeniert zurzeit Petra Wüllenwebers Jugendstück „Auf Eis“, das am 9. Februar in Freiberg Premiere hatte.

