Krankenpflegerin mit Glück Wegen eines Unfalls zwischen einem Pkw und der Schmalspurbahn stand eine Großenhainerin vor Gericht.

Der Mazda der Angeklagten ist Schrott wie das Foto, welches das Amtsgericht Meißen freundlicherweise zur Verfügung stellte, eindrucksvoll zeigt. Die Fahrerin wurde verletzt, hatte dennoch viel Glück. © Polizei

Diese Strecke kennt die Großenhainerin in- und auswendig. Immer wenn sie vom Dienst in einem Krankenhaus kommt, muss sie die Gleise hier in Moritzburg nahe des Haltepunkte Friedewald passieren. Die Bahnstrecke ist wenig befahren, nie ist ihr bisher ein Zug begegnet. Aber einmal ist immer das erste Mal. Am 10. Juli vorigen Jahres – die 54-Jährige Großenhainerin hatte gerade ihren Mann auf Arbeit gefahren – kommt ein Zug der Lößnitzgrundbahn angefahren. Obwohl der Lokführer das Unglück ahnt, ein Signalton ausgestoßen wird, übersieht die Frau den Zug der Schmalspurbahn. Die Lok erfasst den Mazda auf der Beifahrerseite, schleift das Auto rund 20 Meter vor sich her, ehe es im Gleisbett landet.

Die Fahrerin wird verletzt, erleidet einen Bruch des Brustkorbes, ist vier Wochen krank. Und dennoch hat die Frau riesiges Glück, dass nicht noch mehr passierte. Glück, dass der Zug gerade erst angefahren, nur mit 20 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Glück, dass den Passagieren nichts passierte. Im Zug befanden sich nur wenige Schüler des Lößnitzgrundgymnasiums, die zur Zeugnisausgabe wollten. Sie kamen noch rechtzeitig an, legten den Rest des Weges zu Fuß zurück. Glück, dass das Auto zwar auf einer Böschung landete, sich aber nicht überschlug. Der zehn Jahre alte Mazda ist Schrott, während an der Dampflok nur geringe Schäden entstanden. Sie werden auf 700 Euro beziffert. Auch das Schotterbett und das Andreaskreuz werden beschädigt. Dadurch entstehen weitere Schäden von rund 1 500 Euro, die alle von der Versicherung reguliert wurden.

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sitzt die Großenhainerin am Donnerstag vor dem Meißner Amtsgericht. Sie will sich zu dem Unfall nicht äußern. Ihr Verteidiger Ralf Bosse spricht von einem Augenblicksversagen. Sie habe sich vergewissert, ob ein Zug kommt, sei langsam an den Bahnübergang herangefahren, habe angehalten. Wieso sie den Zug nicht sah, das Signal überhörte, kann auch er sich nicht erklären. Sie sei wohl von der Bremse gerutscht. Das Geschehen sei bedauerlich, die Frau leide heute noch seelisch unter dem Unfall. Das zeigt sich auch, als sich alle Beteiligten am Richtertisch die Unfallfotos betrachten.

Die Frau habe sich finanziell, körperlich und seelisch selbst geschadet, sei schon genug gestraft, argumentiert der Verteidiger und möchte erreichen, dass das Verfahren eingestellt wird. Richter Michael Falk verfährt in Abstimmung mit der Staatsanwältin so, erteilt der Angeklagten auch keine Auflagen. „Was Sie erlebt haben, wünscht sich niemand. Sie hatten großes Glück, das hätte schlimm enden können. Ich denke, da war für sie seine Lehre“, so der Richter. Kritik gibt es aber am Betreiber der Bahnstrecke. Der Übergang sei ungenügend gesichert, so Rechtsanwalt Bosse. Eine Schranke oder Lichtanlage findet auch der Richter wünschenswert.

Jochen Bauer, Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Moritzburg, sieht das allerdings anders. Der Bahnübergang sei kein Unfallschwerpunkt, in den vergangenen Jahren sei hier sonst nie etwas passiert, sagte er. Auch Bahnbetriebsleiter Mirko Froß bezeichnet den Übergang als sicher. Die Sicht betrage mindestens 150 Meter, man könne deutlich sehen, ob sich ein Zug nähere, sagte er schon damals unmittelbar nach dem Unfall.

