Krankenkasse warnt vor Keuchhusten Über 100 Dresdner haben sich vergangenes Jahr infiziert. Die meisten waren nicht geimpft.

Husten bis zum Übergeben: In Dresden sind im vergangenen Jahr mehr Menschen an Keuchhusten erkrankt. Der Landesuntersuchungsanstalt wurden 107 Fälle gemeldet. 2015 waren es noch etwa 70. Dieses Jahr sind es bereits 18. Die meisten Erkrankten waren nicht oder unvollständig geimpft. Gehäuft trat die Infektion zuletzt im Oktober in einer Kita auf. Dort erkrankten mindestens zwei Kinder und eine Frau. Nur ein Mädchen war gegen das Bakterium geimpft. Die für ihre nächtlichen Hustenattacken bekannte Krankheit ist in ganz Deutschland auf dem Vormarsch.

Die Zahl der Fälle hat laut Robert-Koch-Institut im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand seit Beginn der bundesweiten Meldepflicht erreicht. Angesichts der Erkrankungswelle rät die Dresdner Barmer-Krankenkasse vor allem Erwachsenen, ihren Impfstatus zu überprüfen. Selbst wenn man schon mal erkrankt oder geimpft worden sei, müsse die Impfung aufgefrischt werden. (SZ/sr)

