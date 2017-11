Krankenkasse informiert über Änderungen Im Januar gibt die Barmer in Großenhain Arbeitgebern Auskünfte. Schon vorher können sie am Webinar teilnehmen.

© Symbolfoto: dpa

Was ändert sich 2018 für Arbeitgeber? Was gibt es Neues in der Sozialversicherung und im Arbeitsrecht? Was verändert sich bei Minijobs und Beschäftigung von Studenten, Praktikanten und Rentnern? Antworten auf diese Fragen liefern die Barmer-Seminare zur Jahreswende. Weitere Themen sind das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz und das betriebliche Ruhegeld vor Beginn der Altersrente. Das Seminar am 16. Januar vormittags in der Lebenshilfe Großenhain gibt Selbstständigen, Personalmitarbeitern, Steuerberatern, Fachlehrern und Ausbildungsleitern Gelegenheit, sich zu informieren. Gleichzeitig ist auch Zeit für Erfahrungsaustausch und Raum für neue Kontakte.

Weitere Seminare finden am 13. Dezember im Riesaer Riesenhügel und am 14. Dezember im TGZ Glaubitz statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten unter Telefonnummer 035255168400 oder per E-mail: matthias.fuchs@barmer.de. Bei den Online-Webinars können den Referenten per Mail Fragen gestellt werden: am 30. November um 10 Uhr bzw. am 7. Dezember zur gleichen Zeit.

