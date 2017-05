Krankenkasse gegen Klinik Wenn zwei sich streiten, … freut sich der Kreissportbund! AOK und Elblandkliniken haben eine Wette abgeschlossen.

Wer kann mehr Arbeitnehmer für die Rewe-Teamchallenge gewinnen – AOK oder Elbkliniken? © Archivfoto/Robert Michael

Zwei Chefs streiten um die Gunst ihrer Mitarbeiter: Rainer Striebel, Vorstandsvorsitzender der AOK PLUS und Frank Yuji Ohi, Vorstand der Elblandkliniken. Beide wollen versuchen, möglichst viele Mitläufer für die Rewe-Team-Challenge zu motivieren. Der Verlierer spendet dem Kreissportbund Meißen 1 000 Euro. Als größte Bürgerorganisation in Meißen hat dieser sich auf die Beratung und Unterstützung der 280 in ihm organisierten Vereine ausgerichtet. Das Geld wird dort für den Kinder- und Jugendsport eingesetzt. Durch eine AOK-Mitarbeiterwette wird dieser Betrag noch steigen. Striebel gibt sich siegessicher: „Dieses Jahr haben sich bislang über 150 Mitarbeiter für den Lauf angemeldet. Damit können wir eine neue Bestmarke aufstellen.“ Zusätzlich kündigte er an, für jeden Mitarbeiter, der schneller läuft als er, fünf Euro zusätzlich an den Kreissportbund zu spenden. Die Rewe-Team-Challenge findet bereits zum neunten Mal statt. Das Rennen führt über eine fünf Kilometer lange Strecke in Dresden vom Altmarkt bis zum DDV-Stadion. In diesem Jahr wird eine Gesamtteilnehmerzahl von 20 000 Läufern angestrebt. (SZ)

