Krankenkasse fördert Kita-Projekte

© dpa

Kindertageseinrichtungen, die in diesem Jahr eigene Ernährungs- oder Bewegungsprojekte planen, können jetzt bei der Krankenkasse IKK classic eine Förderung beantragen. „Um gesunde Verhaltensweisen auf Dauer in den Alltag zu integrieren, muss Gesundheitsförderung dort passieren, wo sich Kinder aufhalten und sollte so früh wie möglich ansetzen“, sagte Bernd Amann, Regionalgeschäftsführer der IKK classic in Bischofwerda. „Mit unserer Projektförderung versuchen wir, Kinder, Erzieher und Eltern bei der Integration von ausreichend Bewegung und gesunder Ernährung im Alltag zu unterstützen und zu begleiten.“

Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Projekte im Jahr 2017 durchgeführt werden oder zumindest beginnen. Sie sollten die Kinder über einen längeren Zeitraum in ihrem Kita-Alltag begleiten und sich nicht auf eine Projektwoche oder einen Aktionstag beschränken.

Auch wer kein eigenes Projekt plant, kann von der Förderung profitieren. Auf Wunsch kommt die Krankenkasse mit ihrem Bewegungs- oder Ernährungsprojekt in die Kindereinrichtungen. (SZ)

Kontakt: Telefon 03594 7528005; Ursula.Schubert@ikk-classic.de

zur Startseite