Krankenkasse bewegt Grundschüler in See Auch im Landkreis Görlitz gibt es zunehmend übergewichtige Kinder. Die Barmer setzte nun erneut Akzente bei den Schülern und gibt den Eltern Tipps.

Beim Kinderturntest in der Sporthalle in See konnten am Dienstag die Schüler ihre Beweglichkeit und Ausdauer unter Beweis stellen. © jens trenkler

Sie werden immer mehr, und sie werden immer dicker. Die Rede ist von vielen übergewichtigen Mädchen und Jungs zwischen sechs und 14 Jahren. In ganz Deutschland zählt man derzeit rund 3,5 Millionen übergewichtige Kinder. Die Hauptgründe hierfür sind ohne Zweifel mangelnde Bewegung und falsche Ernährung.

Da auch unsere Region von diesem Trend nicht verschont bleibt, hat die Barmer am Dienstag in der Sporthalle in See erneut zu einem Kinderturntest eingeladen. Wie Thomas Krüger, Vertriebsbeauftragter der Krankenkasse, berichtet, möchte man sich wieder verstärkt um dieses Problem kümmern.

Bereits vor vier Jahren hatte man an gleicher Stelle einen solchen Test gewagt, um den Eltern ein Zeugnis über die Fitness und Gewichtssituation des Kindes an die Hand zu geben. Wie Thomas Krüger bestätigt, war das Resultat bei der letzten Veranstaltung durchaus positiv. „Man merkt hier bei den Kindern in See, dass sich viele in ihrer Freizeit in Sportvereinen betätigen und sich zudem auch gesund ernähren. Von den teilnehmenden Kindern bekamen weit über die Hälfte sehr gute bis durchschnittliche Bewertungen. Nur ganz wenige Kinder bekamen einen Hinweis, in Zukunft besser zu trainieren oder aber auch die Ernährung umzustellen.

Da gerade die Ernährung ein wichtiger Baustein zur persönlichen Fitness ist, gab es an diesem Tag zudem einen Veranstaltungsteil mit nützlichen Hinweisen und Anregungen für eine gesunde Ernährung. Das gerade dieser Punkt äußerst schwierig ist, weiß Thomas Krüger. Schließlich findet die Ernährungserziehung überwiegend in der Familie statt, und man kann von außen nur unterstützend wirken. Mit zunehmendem Alter wirken sich so auch Kindergarten und Schule, wie auch das Verhalten Gleichaltriger auf das Essverhalten der Kinder aus. Dabei prägen hauptsächlich die Lebensmittelauswahl und das Mahlzeitenverhalten die Gewohnheiten jedes Einzelnen.

Bei der sportlichen Aktion in See galt es, am Aktionstag insgesamt sechs Stationen zu durchlaufen. Zu den geforderten Übungen zählten hier das Balancieren auf dem Balken, Rumpfbeugen und Liegestütze. Wie der Gesundheitsberater bekräftigt, seien das gerade Übungen, die jedes Kind auch zu Hause oder im Freien ohne großen Aufwand betreiben kann, um die Sportlichkeit zu erhöhen.

Auch nach der diesjährigen Veranstaltung werden die Schüler eine Urkunde mit vielen nützlichen Informationen erhalten. Neben Bewegung, Ausdauer und Kraft werden hier auch die Koordination und die Beweglichkeit bewertet. Da solch ein Test die gesundheitliche Situation jedes einzelnen Kindes jedoch noch nicht verbessert, beinhaltet der Auswertungsbogen auch ganz individuelle Handlungsempfehlungen und Ratschläge sowohl für die Kinder als auch für die Erziehungsberechtigten.

Mit diesen Tipps sollen so auch die motorischen Fähigkeiten weiter ausgebaut werden. Nach den Weihnachtsferien sollen dann alle Daten des Turntages ausgewertet sein und die Kinder ihre Urkunden ausgehändigt bekommen.

Neben der Grundschule in See hatten sich in den vergangenen Jahren auch der ASB Kindergarten in Niesky sowie das Kinderland in Uhsmannsdorf dieser Aktion angeschlossen. Wie die Barmer mitteilt, sei dieser Sporttest nicht nur bei Schülern zwischen sechs und zehn Jahren, sondern auch bei Kindergartengruppen ab einem Alter von drei Jahren möglich und zugleich hilfreich.

