Krankenhaus und Schule arbeiten zusammen Klinikum und Christliches Gymnasium wollen künftig kooperieren. Dabei geht es nicht nur um fachliche Unterstützung.

Das Rudolf-Stempel-Gymnasium hat einen Kooperationsvertrag mit dem Riesaer Elblandklinikum unterzeichnet. © Archiv/Sebastian Schultz

Das Rudolf-Stempel-Gymnasium hat einen Kooperationsvertrag mit dem Riesaer Elblandklinikum unterzeichnet. „Zukünftig wollen beide Partner vor allem in Bezug einer guten Berufsorientierung der Schüler des Gymnasiums zusammenarbeiten“, erklärte die Vorsitzende des Trägervereins Christliches Schulzentrum, Diana Ulbricht.

Ziel sei es, den Schülern bei ihrer Berufswahl Perspektiven in der Region aufzuzeigen, indem etwa Praktikumsplätze im Krankenhaus zur Verfügung stehen. Außerdem ist sollen Fachkräfte des Krankenhauses den Unterricht am Gymnasium besuchen und mit ihrem Fachwissen bereichern. Eine erste solche Veranstaltung hat es schon gegeben, so Ulbricht: „Ein Arzt war bereits hier und hat mit den Schülern über Drogenkonsum und die Folgen gesprochen.“ (SZ)

