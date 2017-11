Krankenhaus schneidet gut ab In drei Rubriken zählen die Elblandkliniken zu den Besten in Sachsen.

Bei einer aktuellen Studie der Krankenkasse AOK Plus haben es die Elblandkliniken mit ihrem Haus in Meißen in zwei Bereichen in die Top-Wertung geschafft: beim Punkt „Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks“ und beim Punkt „Osteosynthese bei Hüftfraktur“.

Die Studie geht auf die bundesweite Erhebung sogenannter Routinedaten zurück. Dabei wird die Qualität der Behandlung etwa anhand von Komplikationen während und nach dem Aufenthalt gemessen. Neben Meißen hat auch das Elblandklinikum in Riesa in einer Sparte überdurchschnittlich gut abgeschnitten: In der Rubrik „Prostataentfernung bei Prostatakrebs“ zählt das Haus demnach zu den Top-Kliniken in Sachsen – neben den Universitätskliniken in Dresden und Leipzig sowie dem Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig und dem Vogtland-Klinikum Plauen. (SZ)

www.aok.de/krankenhausnavigator

