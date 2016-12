Bilder des Jahres 2016 Krankenhaus rettet Arztpraxis Zum ersten Mal in der Historie des Radeberger Krankenhauses gibt es hier eine Allgemeinarzt-Praxis. Und das hilft auch in Großröhrsdorf.

Freude im Spätsommer: Die Allgemeinarzt-Doppelpraxis von Dr. Dorothea Dick (l.) und Dr. Katrin-Luise Jenatschek (r.) an der Lutherstraße in Großröhrsdorf ist gerettet. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Asklepios-ASB Klinik Radeberg übernimmt die Praxis. Dr. Anne Rademacher (2.v.l.) ist nun für die Patienten in Großröhrsdorf da und Dr. Heike Siepker (2.v.r.) arbeitet in der neu eröffneten MVZ-Praxis im Radeberger Krankenhaus. MVZ-Chef Heiko Scheufler (hinten) ist zufrieden über diese Lösung, die zum einen die beiden Praxis-Stellen rettet und gleichzeitig den Patienten des MVZ nützt.

Schmucke Räume: Seit gut zwei Monaten ist die Allgemeinarztpraxis des Medizinischen Versorgungszentrums im Radeberger Krankenhaus nun geöffnet. Die erste in der Klinik-Geschichte überhaupt.

Radeberg

Es sind gleich drei Geschichten in einer – und alle gehen sie gut aus. Denn am Ende wurde im Radeberger Krankenhaus eine wichtige Premiere gefeiert und im benachbarten Großröhrsdorf eine vom Aus bedrohte Allgemeinarztpraxis gerettet.

Es war zunächst die Geschichte zweier Schwestern, die eine Menge Gemeinsamkeiten haben. So sind sie beispielsweise beide Ärztinnen geworden: Dr. Dorothea Dick und Dr. Katrin-Luise Jenatschek. Und sie haben dann auch vor Jahren eine Praxisgemeinschaft an der Lutherstraße in Großröhrsdorf eröffnet – und wollten nun auch gemeinsam in Ruhestand gehen. Aber es fand sich kein Nachfolger. Den beiden Arztpraxen drohte damit das Aus.

Im Spätsommer wurde gefeiert

Doch im Spätsommer, an einem ziemlich verregneten Dienstagnachmittag, konnte in der Lutherstraße dann doch noch gefeiert werden: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Radeberger Asklepios-ASB Klinik übernahm die Praxisgemeinschaft. Im MVZ sind die Mediziner bekanntlich zu Teilen im Krankenhaus zum anderen Teil im MVZ angestellt, was zur durchaus sinnvollen „Überschneidung“ führt, wie unter anderem die Nutzung der Krankenhaustechnik auch für ambulante Patienten. Die Radeberger suchten zudem erfolgreich nach zwei Ärztinnen, die nun sowohl die Patienten in Großröhrsdorf als auch die am MVZ-Hauptsitz in der Radeberger Klinik als Allgemeinmediziner betreuen: Dr. Anne Rademacher und Dr. Heike Siepker.

Damit verfügt das im September 2010 gestartete MVZ in Radeberg nun nicht nur über eine Außenstelle in Großröhrsdorf, sondern kann gleichzeitig auch sein medizinisches Angebot erweitern. Denn zu den beiden Fachrichtungen Innere Medizin und ärztliche Physiotherapie am Standort in Radeberg kommt nun auch noch die Allgemeinmedizin hinzu. Was eine Premiere in der mittlerweile 111-jährigen Geschichte des Radeberger Krankenhauses ist. Denn es ist die erste Allgemeinarztpraxis hier.

Abgestimmte Öffnungszeiten

Nachdem die Kassenärztliche Vereinigung dem Konzept zugestimmt hatte, gibt es nun an beiden Standorten – in Großröhsdorf und in Radeberg – aufeinander abgestimmte Öffnungszeiten, „sodass also immer ein Ansprechpartner für die Patienten der Doppelpraxis da ist“, freute sich Radebergs Klinik-Geschäftsführer Tim Richwien zur Eröffnung.

Die beiden „Neuen“ sind dabei im Radeberger Krankenhaus keine Unbekannten. „Sie haben bei uns ihre Assistenzarztausbildung absolviert – es ist schön, dass wir sie nun für unser Projekt gewinnen konnten, denn sie kennen unsere Möglichkeiten in der Klinik und auch die Ansprechpartner“, klang auch Dr. Matthias Czech, der ärztliche Direktor des Radeberger Krankenhauses, bei der kleinen Feier an der Lutherstraße zufrieden. Er ist an der Radeberger Klinik für die Ausbildung verantwortlich, „ich weiß also auch um ihr hohes Können!“

Zufrieden ist natürlich auch MVZ-Chef Oberarzt Dr. Heiko Scheufler. „Durch das neue Angebot verbessert sich unser Konzept der kurzen Wege in der Patientenbetreuung weiter“, freut er sich. Denn die Patienten in Großröhrsdorf haben nun Zugriff auf alle Leistungen des MVZ erhalten – und im Ernstfall auch schnell Termine im Krankenhaus. Genau das ist ja der Vorteil eines MVZ, macht Dr. Scheufler deutlich, „die enge Verzahnung mit dem Krankenhaus“.

Für das Projekt rückten im Übrigen auch Bauleute an. Denn für die neue Praxis, die auf dem Weg zur Notaufnahme der Asklepios-ASB Klinik liegt, sind die Räume umgebaut worden, in denen bis vor gut anderthalb Jahren noch die Rettungssanitäter des DRK untergebracht waren. Die Rettungskräfte konnten ja bekanntlich die moderne, neue Wache gleich gegenüber des Krankenhauses am Hubschrauberlandeplatz beziehen.

Kurzer Weg zu Spezialisten

Und auch Dr. Heike Siepker fühlt sich in ihrer Praxis im Radeberger Krankenhaus pudelwohl, verriet sie Mitte Oktober, als nach dem Probetrieb sozusagen „scharfer“ und offizieller Start war. „Dass ich viele der Kollegen aus dem Krankenhaus schon kenne, ist eine wunderbare Sache – die Nähe zum Krankenhaus ist überhaupt ein wirklich unschätzbarer Vorteil“, findet auch sie. Denn bei Problemen ist der Weg zu den Spezialisten nicht weit.

Und der ärztliche Direktor der Klinik, Dr. Matthias Czech, sieht dabei übrigens auch einen interessanten Vorteil für die Klinik und ihre Mitarbeiter. „Bisher mussten wir zu Impfungen beispielsweise immer zum Betriebsarzt, nun haben wir die Möglichkeit gleich hier vor Ort in der Praxis“, beschreibt er. Die Grippeschutzimpfung vieler Mitarbeiter ging also diesmal gleich hier – in der neuen Allgemeinarzt-Praxis – über die Bühne.

Und Radeberg hat mit der neuen Praxis nun auch einen weiteren Allgemeinmediziner. Was den Radebergern, aber auch den Bewohnern des Umlandes nützt.

