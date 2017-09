Krankenhaus Mittweida bildet weiter aus Trotz der drohenden Pleite hat die Klinik zwölf Jugendliche für eine Ausbildung gewonnen. Weitere zehn absolvieren ein FSJ.

© Symbolfoto/André Braun

Vier Männer und acht Frauen haben an der Landkreis Mittweida Krankenhaus (LMK) gGmbH ihre Ausbildung begonnen. Mit einem Drittel sei die Männerquote in dem von Frauen dominierten Beruf damit in diesem Jahr besonders hoch, teilte Kliniksprecherin Ines Schreiber mit. Die Auszubildenden lernen den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers, ein Beruf mit Zukunft, so Schreiber. „Mit der Wahl dieses Ausbildungsberufes haben die jungen Menschen eine sehr gute Entscheidung getroffen, denn der Bedarf an Pflegekräften wird in den kommenden Jahren noch weiter steigen“, sagte Klinik-Geschäftsführer Florian Claus. Einige der Auszubildenden hatten bereits im Vorfeld ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in dem Haus absolviert. Auch für diese Option hat das Krankenhaus zehn Jugendliche gewinnen können.

In jüngster Vergangenheit war die Klinik immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Schon seit einigen Jahren ist die finanzielle Schieflage des Hauses bekannt. Ende 2016 stand der Betrieb der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf der Kippe. Es fehlte an Personal, der Chefarztposten war unbesetzt. Die vollstationäre Betreuung in Mittweida musste zum 1. Dezember 2016 aufgegeben werden. Die Patienten wurden nur noch in Chemnitz behandelt. Ende März 2017 gab die LMK bekannt, dass eine neue Chefärztin gefunden worden ist. Der vollstationäre Betrieb mit 30 Betten wurde wieder aufgenommen. Den Klinikbereich in Chemnitz hat die LMK zum 1. April an das dortige Klinikum abgegeben. Seitdem ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie nur noch an den Standorten Mittweida und Riesa ansässig. Im Juni gab es erneut Unruhen, weil die Klinik in die Vereinigten Gesundheitseinrichtungen eingegliedert und damit teilprivatisiert werden sollte. Damit verbunden gewesen wäre eine Aufhebung des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes zugunsten eines Haustarifvertrages mit geringerem Lohn. Hintergrund war die drohende Pleite der Klinik zum November. Ende August einigten sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die LMK auf einen Tarifvertrag. Die Klinik bleibt selbstständig. (DA/mf)

