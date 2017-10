Krankenhaus-Direktor stellt sich Bürgerfragen Bei einem Forum am Montag in Bischofswerda geht es um die Frauenklinik. Die Kritik an den Schließungsplänen reißt nicht ab.

Reiner E. Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz Kliniken, stellt sich bei einem Bürgerforum den Fragen zur Schließung der Bischofswerdaer Geburtenklinik. © Uwe Soeder

Warum schließen die Oberlausitz-Kliniken die bei Familien zwischen Kamenz und Sebnitz beliebte Geburtsklinik in Bischofswerda? Auf einem Bürgerforum am Montag werden Reiner E. Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz Kliniken, und Matthias Bielich vom Landratsamt die Gründe der Schließungsentscheidung erläutern. Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) lädt dazu 18 Uhr in den Rathaussaal ein.

Nach den Plänen von Krankenhausleitung und Kreisverwaltung sollen ab Januar 2018 die Frauenkliniken der Krankenhäuser Bautzen und Bischofswerda sowie die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin unter dem Dach des Frauen- und Kinderzentrums in Bautzen zusammengeführt werden. Für Bischofswerda heißt das: Die Stadt verliert die Frauenklinik im 1998 eröffneten Krankenhaus.

Seitdem diese Entscheidung bekannt wurde, hagelt es Kritik sowohl von Bürgern als auch von politischen Entscheidungsträgern. In einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung „verurteilen“ die Kreis-SPD und der SPD-Ortsverein Bischofswerda „die völlig unterbliebene Kommunikation und die getroffene Entscheidung“. Selbst Kreisräte waren nicht einbezogen. Er habe von den Schließungsplänen aus der SZ erfahren, sagte Großharthaus Bürgermeister und Kreisrat Jens Krauße (SPD) gegenüber dieser Zeitung. „Das ist unhaltbar. Die Bürger haben Fragen – und ich kann sie nicht beantworten.“

Die Kritik zur unterbliebenen Kommunikation geht in erster Linie an den Landkreis als Gesellschafter der Kliniken. Inhaltlich erheben die Sozialdemokraten Vorwürfe gegen Bund, Land, den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und die Krankenkassen selbst, „die die medizinische Versorgung nicht auskömmlich finanzieren, zu wenig für ausreichend qualifiziertes Personal sorgen und somit letztendlich die Klinik zu solchen drastischen Maßnahmen zwingen. Dem Geschäftsführer, Herrn Rogowski, sowie der Klinikleitung sind hier keine Vorwürfe zu machen“, heißt es in der Erklärung. Die Wirtschaftlichkeit allein dürfe keine Grundlage für die Arbeit einer gemeinnützigen Gesundheitseinrichtung sein. „Wir fordern die Landesregierung Sachsen auf, endlich intensivere Bemühungen in den ländlichen Raum zu investieren“, so die SPD. (SZ)

